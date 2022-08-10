В банк «Сич» ввели временную администрацию — Finance.ua

В банк «Сич» ввели временную администрацию Сегодня 13:15 — Кредит&Депозит

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к процедуре вывода банка «Сич» с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 10 августа по 9 сентября.

Фонд назначил временным начальником управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Степанец Викторию Сергеевну.

В ФГВФЛ также отметили, что о времени и порядке выплат вкладчикам финучреждения будет сообщено дополнительно на официальном вебсайте фонда, банка или в отделениях финучреждения.

Напомним, Национальный банк Украины 9 августа отнес банк «Сич» к категории неплатежеспособных. Это второе банкротство банка в 2022 году, не считая вывода российских банков с рынка из-за военной агрессии россии.

Причина банкротства банка «Сич» — отказ обслуживать рефинансирование НБУ.

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