В банк «Сич» ввели временную администрацию — Finance.ua
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В банк «Сич» ввели временную администрацию

Кредит&Депозит
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к процедуре вывода банка «Сич» с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 10 августа по 9 сентября.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
Фонд назначил временным начальником управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Степанец Викторию Сергеевну.
В ФГВФЛ также отметили, что о времени и порядке выплат вкладчикам финучреждения будет сообщено дополнительно на официальном вебсайте фонда, банка или в отделениях финучреждения.
Напомним, Национальный банк Украины 9 августа отнес банк «Сич» к категории неплатежеспособных. Это второе банкротство банка в 2022 году, не считая вывода российских банков с рынка из-за военной агрессии россии.
Причина банкротства банка «Сич» — отказ обслуживать рефинансирование НБУ.
По материалам:
Finance.ua
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