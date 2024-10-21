Банк решил разорвать деловые отношения: что делать клиенту — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банк решил разорвать деловые отношения: что делать клиенту

Финтех и Карты
126
Банк решил разорвать деловые отношения: что делать клиенту
Банк решил разорвать деловые отношения: что делать клиенту
В последнее время на страницах финансовых интернет-форумов появилось много сообщений о том, что тот или иной банк разорвал деловые отношения с клиентом. В случае блокировки счетов банк обязан отправить клиенту уведомление об этом либо по электронной почте, либо на выбранный для общения с банком мессенджер. Получив такое уведомление, клиент должен оперативно связаться с банком.
Об этом говорится в статье Finance.ua Банк разорвал отношения с клиентом: когда это возможно и что делать.
Иногда достаточно позвонить или написать службе поддержки, но некоторые банки настаивают на личном визите клиента в ближайшее отделение банка.

Читайте также: Ограничение банковских переводов от НБУ: решение принято

В случае, если у банка вызывают вопросы какие-либо движения по счету клиента, он может попытаться объяснить их содержание представителю банка, хотя не факт, что ему удастся удовлетворить банк.
Если речь идет о поступлении на счет крупных сумм (или накопительным итогом в течение какого-то времени), банк, как правило, запросит документы, подтверждающие легальность происхождения данных сумм. Если у клиента есть необходимые документы, их следует предоставить. Если нет, то только закрывать счета и выводить средства.
Известны случаи, когда банк просто принимает подобное решение о прекращении деловых отношений с клиентом, даже не пообщавшись с ним заранее и не спрашивая у него каких-либо пояснений.

Читайте также: Заблокировали возможность пополнения карты, но оставили возможность рассчитываться: что делать

Убедить банк в таких случаях, как правило, не удается. Но обязательно следует требовать у банка объяснения причин таких его действий.
Несколько украинских банков заложили в Договор комплексного банковского обслуживания физлиц (ДКБО) комиссию, взимаемую с клиентов в случае разрыва деловых отношений по инициативе банка, в размере 30%. Клиентам, которые могут оказаться в поле зрения службы финансового мониторинга банка, следует помнить об этом.
В случае, если разрыв отношений с банком нанес финансовый (или другой) ущерб клиенту, имеет смысл направить запрос в Национальный банк Украины с описанием возникшей ситуации и просьбой вмешаться.
Безопасность и удобство. Выбирайте лучшие дебетовые карты на Finance.ua:

Выбрать дебетовую карту 💳

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.