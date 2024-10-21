Банк решил разорвать деловые отношения: что делать клиенту — Finance.ua

Банк решил разорвать деловые отношения: что делать клиенту Сегодня 08:00 — Финтех и Карты

Банк решил разорвать деловые отношения: что делать клиенту

В последнее время на страницах финансовых интернет-форумов появилось много сообщений о том, что тот или иной банк разорвал деловые отношения с клиентом. В случае блокировки счетов банк обязан отправить клиенту уведомление об этом либо по электронной почте, либо на выбранный для общения с банком мессенджер. Получив такое уведомление, клиент должен оперативно связаться с банком.

Иногда достаточно позвонить или написать службе поддержки, но некоторые банки настаивают на личном визите клиента в ближайшее отделение банка.

В случае, если у банка вызывают вопросы какие-либо движения по счету клиента, он может попытаться объяснить их содержание представителю банка, хотя не факт, что ему удастся удовлетворить банк.

Если речь идет о поступлении на счет крупных сумм (или накопительным итогом в течение какого-то времени), банк, как правило, запросит документы, подтверждающие легальность происхождения данных сумм. Если у клиента есть необходимые документы, их следует предоставить. Если нет, то только закрывать счета и выводить средства.

Известны случаи, когда банк просто принимает подобное решение о прекращении деловых отношений с клиентом, даже не пообщавшись с ним заранее и не спрашивая у него каких-либо пояснений.

Убедить банк в таких случаях, как правило, не удается. Но обязательно следует требовать у банка объяснения причин таких его действий.

Несколько украинских банков заложили в Договор комплексного банковского обслуживания физлиц (ДКБО) комиссию, взимаемую с клиентов в случае разрыва деловых отношений по инициативе банка, в размере 30%. Клиентам, которые могут оказаться в поле зрения службы финансового мониторинга банка, следует помнить об этом.

В случае, если разрыв отношений с банком нанес финансовый (или другой) ущерб клиенту, имеет смысл направить запрос в Национальный банк Украины с описанием возникшей ситуации и просьбой вмешаться.

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