Банк развития Совета Европы предоставит Украине 50 миллионов евро на ипотеку для переселенцев — Finance.ua
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Банк развития Совета Европы предоставит Украине 50 миллионов евро на ипотеку для переселенцев

Кредит&Депозит
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Банк развития Совета Европы предоставит Украине 50 миллионов евро на ипотеку для переселенцев
Банк развития Совета Европы предоставит Украине 50 миллионов евро на ипотеку для переселенцев
Украина подписала соглашение с Банком развития Совета Европы о предоставлении 50 миллионов евро для обеспечения жильем вынужденно-перемещенных лиц. Денежные средства пойдут на предоставление более 1000 льготных ипотек.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в соцсетях.
«Подписали новое соглашение с Банком развития Совета Европы на сумму 50 миллионов евро. Это еще один шаг в нашей совместной работе по восстановлению и обеспечению жильем тех, кто лишился его из-за войны. Эти средства пойдут на предоставление более 1100 льготных ипотек для внутренне перемещенных лиц», — сообщил Кулеба.
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Кулеба объяснил, что кредитование предусматривает фиксированную ставку 3%, срок до 30 лет, а подать заявку можно через портал «Дія».
«Это уже вторая совместная программа с БРСЕ. В 2024 году мы подписали соглашение на €100 евро — благодаря ему более 7600 украинцев получили компенсацию за разрушенное жилье. Банк развития Совета Европы является нашим надежным партнером в сфере жилищной политики и поддержки ВПЛ», — сообщил чиновник.
По его словам, банк уже одобрил более 500 млн евро кредитов на поддержку социального восстановления.
«Спасибо председателю БРСЕ Карло Монтичелли и команде Банка за доверие и совместную работу. Впереди — расширение программы для ветеранов войны», — подытожил Кулеба.
По материалам:
УНН
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