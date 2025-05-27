Банк развития Совета Европы предоставит Украине 50 миллионов евро на ипотеку для переселенцев — Finance.ua

Банк развития Совета Европы предоставит Украине 50 миллионов евро на ипотеку для переселенцев Сегодня 15:15 — Кредит&Депозит

Банк развития Совета Европы предоставит Украине 50 миллионов евро на ипотеку для переселенцев

Украина подписала соглашение с Банком развития Совета Европы о предоставлении 50 миллионов евро для обеспечения жильем вынужденно-перемещенных лиц. Денежные средства пойдут на предоставление более 1000 льготных ипотек.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в соцсетях.

«Подписали новое соглашение с Банком развития Совета Европы на сумму 50 миллионов евро. Это еще один шаг в нашей совместной работе по восстановлению и обеспечению жильем тех, кто лишился его из-за войны. Эти средства пойдут на предоставление более 1100 льготных ипотек для внутренне перемещенных лиц», — сообщил Кулеба.

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Кулеба объяснил, что кредитование предусматривает фиксированную ставку 3%, срок до 30 лет, а подать заявку можно через портал «Дія».

«Это уже вторая совместная программа с БРСЕ. В 2024 году мы подписали соглашение на €100 евро — благодаря ему более 7600 украинцев получили компенсацию за разрушенное жилье. Банк развития Совета Европы является нашим надежным партнером в сфере жилищной политики и поддержки ВПЛ», — сообщил чиновник.

По его словам, банк уже одобрил более 500 млн евро кредитов на поддержку социального восстановления.

«Спасибо председателю БРСЕ Карло Монтичелли и команде Банка за доверие и совместную работу. Впереди — расширение программы для ветеранов войны», — подытожил Кулеба.

УНН По материалам:

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