Bank of Georgia ограничил российским клиентам покупку предметов роскоши — Finance.ua

Bank of Georgia ограничил российским клиентам покупку предметов роскоши
Крупнейший банк Грузии, Bank of Georgia, ввел ограничения для клиентов из россии на покупки в магазинах люксового сегмента. Теперь по картам банка можно расплачиваться только за товары стоимостью до 300 евро.
Об этом сообщает Радио Свобода.
В банке объяснили, что такие меры внедрены в рамках выполнения санкций Евросоюза, членом которого Грузия стремится стать, хотя процесс вступления приостановлен с лета 2024 года.
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По информации российского государственного агентства ТАСС, Bank of Georgia подтвердил, что строго соблюдает санкции США, ЕС и Великобритании.
Это первый случай, когда ограничение на покупку товаров роскоши контролирует не продавец, а банк-эмитент карты. После выхода Visa и Mastercard с российского рынка россияне стали чаще оформлять международные карты в Грузии и соседних странах.
Отмечается, что запрет на поставку предметов роскоши дороже 300 евро в россию был введен ЕС после начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году. Подобные ограничения действуют и в США, и в Великобритании.
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