Bank of Georgia ограничил российским клиентам покупку предметов роскоши — Finance.ua
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Bank of Georgia ограничил российским клиентам покупку предметов роскоши

Фондовый рынок
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Bank of Georgia ограничил российским клиентам покупку предметов роскоши
Bank of Georgia ограничил российским клиентам покупку предметов роскоши
Крупнейший банк Грузии, Bank of Georgia, ввел ограничения для клиентов из россии на покупки в магазинах люксового сегмента. Теперь по картам банка можно расплачиваться только за товары стоимостью до 300 евро.
Об этом сообщает Радио Свобода.
В банке объяснили, что такие меры внедрены в рамках выполнения санкций Евросоюза, членом которого Грузия стремится стать, хотя процесс вступления приостановлен с лета 2024 года.
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По информации российского государственного агентства ТАСС, Bank of Georgia подтвердил, что строго соблюдает санкции США, ЕС и Великобритании.
Это первый случай, когда ограничение на покупку товаров роскоши контролирует не продавец, а банк-эмитент карты. После выхода Visa и Mastercard с российского рынка россияне стали чаще оформлять международные карты в Грузии и соседних странах.
Отмечается, что запрет на поставку предметов роскоши дороже 300 евро в россию был введен ЕС после начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году. Подобные ограничения действуют и в США, и в Великобритании.
По материалам:
Радіо Свобода
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