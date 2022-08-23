Банк «Авангард» досрочно погасил кредиты рефинансирования НБУ — Finance.ua

Банк «Авангард» досрочно погасил кредиты рефинансирования НБУ Сегодня 16:44 — Фондовый рынок

Входящий в группу компаний ICU банк «Авангард» 19 августа досрочно погасил 200 млн грн рефинансирования Национального банка Украины (НБУ) с плановым сроком погашения 5 июня 2026 года.

Как сообщила пресс-служба финучреждения во вторник, отмеченные 200 млн грн стали последним траншем из ряда траншей по погашению кредитов рефинансирования перед НБУ, таким образом банк погасил задолженность перед центробанком в полном объеме.

По данным банка, по состоянию на 1 августа 2022 года его активы составили 3,5 млрд грн, а чистая прибыль — 2,81 млн грн.

Собственный капитал банка, как указывается в релизе, равен 219 млн грн, уставный капитал — 200 млн грн, а регулятивный — 265,2 млн грн. «Авангард» также отметил, что основная составляющая его активов — ОВГЗ и депозитные сертификаты НБУ, которые имеют государственную гарантию возврата, а также средства на корреспондентских счетах в надежных банках.

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