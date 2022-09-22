Банк Англии в седьмой раз подряд повысил ставку — Finance.ua

Банк Англии в седьмой раз подряд повысил ставку Сегодня 16:47 — Кредит&Депозит

Банк Англии в седьмой раз подряд повысил ставку

Банк Англии принял решение повысить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 2,25% с 1,75% годовых, как и ожидалось большинством аналитиков.

Об этом сообщает Trading Economics

Это стало седьмым подряд повышением ставки, повысив стоимость заимствований до самого высокого уровня с 2008 года.

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Также Центробанк единогласно проголосовал за сокращение запасов приобретенных правительством Великобритании облигаций, профинансированных за счет выпуска резервов центрального банка, на 80 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующего года.

Пять членов Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC) проголосовали за повышение на 0,5 п.п., тогда как трое проголосовали за более высокий рост на 0,75 п.п., которого ожидали некоторые аналитики, а один член проголосовал за повышение на 0,25 п.п.

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Економічна Правда По материалам:

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