ФРС США повысила ставку еще на 75 базисных пунктов — Finance.ua

ФРС США повысила ставку еще на 75 базисных пунктов Сегодня 10:24 — Кредит&Депозит

ФРС США повысила ставку еще на 75 базисных пунктов

Федеральная резервная система США (ФРС) повысила ключевую ставку на 0,75 п.п. до 3–3,25%. Это уже третье подряд повышение ставки с таким шагом.

Такое решение было принято на заседании 21 сентября, сообщается на сайте регулятора.

«Последние показатели указывают на умеренный рост издержек и производства. За последние месяцы количество рабочих мест значительно возросло, а уровень безработицы остался низким. Инфляция остается высокой, что отражает дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, более высокими ценами на продовольствие и энергию, а также более широким ценовым давлением», — говорится в заявлении ФРС.

Американский регулятор также подчеркивает, что война россии против Украины «влечет за собой огромные человеческие и экономические трудности».

«Война и связанные с ней события создают дополнительное давление на инфляцию и оказывают негативное влияние на мировую экономическую деятельность. ФРС очень внимательно относится к инфляционным рискам», — подчеркнули в ФРС.

ФРС также заявила, что стремится добиться максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе.

Для поддержки этих целей регулятор решил повысить ключевую ставку до 3-3,25%.

В ФРС полагают, что текущее повышение будет целесообразным.

«Кроме того регулятор будет продолжать сокращать свои запасы ценных бумаг казначейства и долговых обязательств агентств и ценных бумаг, обеспеченных ипотечным обеспечением агентств», — говорится в заявлении.

Отдельно отмечается, что ФРС «решительно стремится вернуть инфляцию до целевого уровня в 2 процента».

ФРС будет готова скорректировать позицию по денежно-кредитной политике, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей. Оценки ФРС будут учитывать широкий спектр информации, включая информацию о здравоохранении, условиях рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также финансовые и международные события, резюмировали в регуляторе.

«Мы неуклонно стремимся к снижению инфляции. Мы по-прежнему считаем инфляционные риски тяготеют к повышению. Нам, пожалуй, потребуется ограничительная политика в течение некоторого времени. ФРС США проводит третье подряд большое повышение ставки и видит большее повышение в будущем. Темпы повышения ставки будут определяться данными и перспективами. Наша основа — ценовая стабильность», — заявил глава ФРС Джером Пауэлл.

Решение стало весьма ожидаемым, ранее повышение ставки на 75 б.п. ожидали аналитики.

Економічна Правда По материалам:

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