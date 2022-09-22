ФРС США повысила ставку еще на 75 базисных пунктов — Finance.ua
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ФРС США повысила ставку еще на 75 базисных пунктов

Кредит&Депозит
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ФРС США повысила ставку еще на 75 базисных пунктов
ФРС США повысила ставку еще на 75 базисных пунктов
Федеральная резервная система США (ФРС) повысила ключевую ставку на 0,75 п.п. до 3–3,25%. Это уже третье подряд повышение ставки с таким шагом.
Такое решение было принято на заседании 21 сентября, сообщается на сайте регулятора.
«Последние показатели указывают на умеренный рост издержек и производства. За последние месяцы количество рабочих мест значительно возросло, а уровень безработицы остался низким. Инфляция остается высокой, что отражает дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, более высокими ценами на продовольствие и энергию, а также более широким ценовым давлением», — говорится в заявлении ФРС.
Американский регулятор также подчеркивает, что война россии против Украины «влечет за собой огромные человеческие и экономические трудности».
«Война и связанные с ней события создают дополнительное давление на инфляцию и оказывают негативное влияние на мировую экономическую деятельность. ФРС очень внимательно относится к инфляционным рискам», — подчеркнули в ФРС.
ФРС также заявила, что стремится добиться максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе.
Для поддержки этих целей регулятор решил повысить ключевую ставку до 3-3,25%.
В ФРС полагают, что текущее повышение будет целесообразным.
«Кроме того регулятор будет продолжать сокращать свои запасы ценных бумаг казначейства и долговых обязательств агентств и ценных бумаг, обеспеченных ипотечным обеспечением агентств», — говорится в заявлении.
Отдельно отмечается, что ФРС «решительно стремится вернуть инфляцию до целевого уровня в 2 процента».
ФРС будет готова скорректировать позицию по денежно-кредитной политике, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей. Оценки ФРС будут учитывать широкий спектр информации, включая информацию о здравоохранении, условиях рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также финансовые и международные события, резюмировали в регуляторе.
«Мы неуклонно стремимся к снижению инфляции. Мы по-прежнему считаем инфляционные риски тяготеют к повышению. Нам, пожалуй, потребуется ограничительная политика в течение некоторого времени. ФРС США проводит третье подряд большое повышение ставки и видит большее повышение в будущем. Темпы повышения ставки будут определяться данными и перспективами. Наша основа — ценовая стабильность», — заявил глава ФРС Джером Пауэлл.
Решение стало весьма ожидаемым, ранее повышение ставки на 75 б.п. ожидали аналитики.

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По материалам:
Економічна Правда
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