Банк Англии в четырнадцатый раз повысил учетную ставку — Finance.ua

Банк Англии в четырнадцатый раз повысил учетную ставку
Банк Англии повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов до 5,25% на заседании в августе 2023 года, что стало 14-м повышением подряд и привело к тому, что общая сумма заимствований достигла новых максимумов 2008 года, поскольку центральный банк продолжает бороться с высокой инфляцией.
Об этом сообщает Trading Economics.
Комитет по монетарной политике проголосовал 6−3 за повышение ставки на четверть процентного пункта, при этом двое членов комитета предпочли второе подряд повышение на 50 б. п., а один проголосовал за то, чтобы оставить ставку без изменений.
Члены комитета отметили, что, учитывая значительное повышение процентных ставок с начала цикла усиления монетарной политики, текущая монетарная политика является ограничительной.
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Однако они также добавили, что обеспечат достаточную ограниченность учетной ставки в течение достаточно продолжительного времени для устойчивого возвращения инфляции к цели 2% в среднесрочной перспективе.
В то же время центральный банк ожидает, что инфляция значительно снизится — до 5% до конца года, что будет быстрее, чем он ожидал в мае, и вернется к цели 2% во ІІ квартале 2025 года.
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