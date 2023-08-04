Банк Англии в четырнадцатый раз повысил учетную ставку — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банк Англии в четырнадцатый раз повысил учетную ставку

Кредит&Депозит
34
Банк Англии в четырнадцатый раз повысил учетную ставку
Банк Англии в четырнадцатый раз повысил учетную ставку
Банк Англии повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов до 5,25% на заседании в августе 2023 года, что стало 14-м повышением подряд и привело к тому, что общая сумма заимствований достигла новых максимумов 2008 года, поскольку центральный банк продолжает бороться с высокой инфляцией.
Об этом сообщает Trading Economics.
Комитет по монетарной политике проголосовал 6−3 за повышение ставки на четверть процентного пункта, при этом двое членов комитета предпочли второе подряд повышение на 50 б. п., а один проголосовал за то, чтобы оставить ставку без изменений.
Члены комитета отметили, что, учитывая значительное повышение процентных ставок с начала цикла усиления монетарной политики, текущая монетарная политика является ограничительной.
Читайте также
Однако они также добавили, что обеспечат достаточную ограниченность учетной ставки в течение достаточно продолжительного времени для устойчивого возвращения инфляции к цели 2% в среднесрочной перспективе.
В то же время центральный банк ожидает, что инфляция значительно снизится — до 5% до конца года, что будет быстрее, чем он ожидал в мае, и вернется к цели 2% во ІІ квартале 2025 года.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Сравнить и подобрать кредит можно здесь

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.