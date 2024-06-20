Банк Англии оставил учетные ставки на действующем уровне — Finance.ua

Банк Англии оставил учетные ставки на действующем уровне
Банк Англии на июньском заседании решил сохранить учетную ставку на уровне 5,25%, как и ожидалось, при этом два члена правления выступали за ее снижение до 5%.
Об этом пишет Trading Economics.
Кроме того, некоторые политики отметили, что решение не снижать ставку было очень сбалансированным. Последние экономические показатели свидетельствуют, что инфляция вернулась к целевому уровню в 2%, благодаря умеренным инфляционным ожиданиям и снижению цен на энергоносители, если сравнивать с прошлым годом.
Рост ВВП превысил ожидания, но фундаментальные экономические исследования указывают на более медленные темпы. КМП признал ослабление рынка труда, несмотря на жесткие исторические стандарты, и настроен продолжать ограничительную монетарную политику, пока инфляционные риски не снизятся до устойчивого уровня.
Они остаются бдительными по поводу устойчивого инфляционного давления и будут корректировать политику при необходимости на основе будущих экономических данных и прогнозов.
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