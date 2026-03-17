🔥 Баланс между карьерой, инвестициями и материнством — на Female Freedom Forum 2026

Четвертый украинский благотворительный женский форум состоится 28 марта 2026 года в Киеве, чтобы объединить на одной сцене женщин — лидеров мнений, финансовых экспертов и ведущих инфлюэнсеров. Организатор мероприятия — учебный центр «Биржевой университет».
Female Freedom Forum 2026 — это платформа, где представительницы прекрасного пола — лидеры бизнеса, инвесторы и предприниматели — открыто делятся реальными кейсами, цифрами и стратегиями роста. Здесь вы получите практические инструменты, почерпнете бесценный опыт и станете частью комьюнити, которое вдохновляет действовать, масштабироваться и смело менять свою жизнь.
Среди спикеров: журналистка, автор YouTube-канала «RAMINA» Рамина Эсхакзай; сертифицированный инвестиционный и страховой брокер София Фединяк; автор YouTube-проекта об украинских брендах и соучредительница шоу «ебаут» Нати Гресько; медиатренер и автор #ProГолос Дарья Мосс; эксперт по финансовой грамотности и инвестициям Юлия Банит и другие.
На форуме вы узнаете:
  • Как женщине в условиях нестабильности иметь пассивный доход в 2026 году
  • Что такое экономическое насилие и где граница между заботой и контролем
  • Почему материнство — не пауза, а ваш буст на пути к цели
  • Как сегодня построить успешный бизнес и развивать бренд
  • Что сделать, чтобы превратить голос в инструмент влияния и достижения целей
Кроме этого вас ждет вдохновенная Q&A сессия с хедлайнером форума — Раминой Эсхакзай.
Ведущая мероприятия — Татьяна Гончарова, журналистка, тренер по публичным выступлениям и ведущая телеканала «Рада».
Партнеры форума:
  • Apartel Resorts — компания, которая строит крупнейшую сеть апарт отелей в Украине;
  • Kontour massage — студия массажа лица и островок природной красоты в сердце Киева, где мастерские руки возвращают лицу утраченные линии молодости.
Стоимость билета ㅡ донат от 700 грн. Все собранные средства переведут на помощь военным на фронте.
Забронировать место для участия в конференции можете по ссылке .
Количество мест ограничено!
Место проведения мероприятия: гостиница «Премьер Палац», город Киев
Адрес: бульв. Т. Шевченко/ул. Е. Чикаленко, 5−7/29
Дата: 28.03.2026
Время начала: 11:00
