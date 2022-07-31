Baidu анонсировала электрическое роботакси Apollo RT6 с четвертым уровнем автономности — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Baidu анонсировала электрическое роботакси Apollo RT6 с четвертым уровнем автономности

Технологии&Авто
20
Baidu анонсировала электрическое роботакси Apollo RT6 с четвертым уровнем автономности
Baidu анонсировала электрическое роботакси Apollo RT6 с четвертым уровнем автономности
Китайская компания Baidu представила полностью автономный электромобиль Apollo RT6, предназначенный для работы в рамках фирменного сервиса беспилотных такси Apollo Go. Первые экземпляры поступят в автопарк китайского сервиса уже в 2023 году, при этом стоимость одного такси составляет всего $37 тыс.
По формату Apollo RT6 — это однообъемник длиной 4760 мм (колесная база 2830 мм) со сдвижной дверью, которая облегчает посадку в салон. Руль можно быстро снять, увеличив полезное пространство. Электромобиль базируется на своей платформе компании Xinghe.
Электромобиль оснащается фирменной системой беспилотного управления четвертого уровня (L4 autonomous driving system) с вычислительной мощностью до 1200 TOPS. Информация поступает от 38 сенсоров, включая 8 лидеров и 12 камер, практически незаметно интегрированных в прозрачную крышу, фары и фронтальную часть корпуса.
Baidu анонсировала электрическое роботакси Apollo RT6 с четвертым уровнем автономности
В ходе тестов система прошла более 32 млн виртуальных километров. Разработчики сравнивают возможности этой системы с человеком-водителем с 20-летним опытом вождения.
Baidu рассчитывает начать тестирование роботакс Apollo RT6 в Китае со второй половины следующего года, постепенно увеличивая автопарк данных моделей с 10 тыс. до 100 тыс. экземпляров.
Сервис роботокси Apollo Go был запущен в 2020 году и с тех пор был расширен на 10 городов Китая, где уже совершил более 1 млн поездок. Baidu планирует расширить географию сервиса до 65 городов к 2025 году и до 100 городов к 2030 году.
По материалам:
ITC.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.