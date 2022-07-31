Baidu анонсировала электрическое роботакси Apollo RT6 с четвертым уровнем автономности — Finance.ua

Baidu анонсировала электрическое роботакси Apollo RT6 с четвертым уровнем автономности 31.07.2022, 00:11 — Технологии&Авто

Baidu анонсировала электрическое роботакси Apollo RT6 с четвертым уровнем автономности

Китайская компания Baidu представила полностью автономный электромобиль Apollo RT6, предназначенный для работы в рамках фирменного сервиса беспилотных такси Apollo Go. Первые экземпляры поступят в автопарк китайского сервиса уже в 2023 году, при этом стоимость одного такси составляет всего $37 тыс.

По формату Apollo RT6 — это однообъемник длиной 4760 мм (колесная база 2830 мм) со сдвижной дверью, которая облегчает посадку в салон. Руль можно быстро снять, увеличив полезное пространство. Электромобиль базируется на своей платформе компании Xinghe.

Электромобиль оснащается фирменной системой беспилотного управления четвертого уровня (L4 autonomous driving system) с вычислительной мощностью до 1200 TOPS. Информация поступает от 38 сенсоров, включая 8 лидеров и 12 камер, практически незаметно интегрированных в прозрачную крышу, фары и фронтальную часть корпуса.

В ходе тестов система прошла более 32 млн виртуальных километров. Разработчики сравнивают возможности этой системы с человеком-водителем с 20-летним опытом вождения.

Baidu рассчитывает начать тестирование роботакс Apollo RT6 в Китае со второй половины следующего года, постепенно увеличивая автопарк данных моделей с 10 тыс. до 100 тыс. экземпляров.

Сервис роботокси Apollo Go был запущен в 2020 году и с тех пор был расширен на 10 городов Китая, где уже совершил более 1 млн поездок. Baidu планирует расширить географию сервиса до 65 городов к 2025 году и до 100 городов к 2030 году.

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