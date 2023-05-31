Бабушка "подарила" жене начальника полиции Речного порта Киева 7 млн ​​гривен, — НАПК Сегодня 13:32 — Криминал

Бабушка "подарила" жене начальника полиции Речного порта Киева 7 млн ​​гривен, — НАПК

«Повезло» супруге начальника отдела полиции Речного порта Киев. В поданной декларации правоохранитель отметил, что его жена получила в подарок от бабушки 7 млн грн. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Однако проведенный НАПК мониторинг образа жизни полицейского установил, что у бабушки не было таких средств, которые она могла бы подарить внучке.

Национальное агентство направило в САП материалы для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании актива необоснованным и взыскании его в доход государства.

Также НАПК установило, что бывший глава одной из столичных райгосадминистраций задекларировал, что его жена купила автомобиль Mercedes-Benz GLS 400 за 3 млн грн.

Экс-чиновник объяснил, что имущество было приобретено за средства, заработанные им и женой в течение 2020−2021 годов.

Денежные активы семьи в 2021 году выросли более чем на 1,5 млн грн по сравнению с предыдущим годом, о чем свидетельствуют сведения из деклараций служащего за указанные годы.

Кроме того, супруги на протяжении 2021 года потратили 1,7 млн грн на бытовые нужды.

Все вышеуказанное свидетельствует, что они не имели средств на приобретение указанных объектов недвижимого и движимого имущества.

Национальное агентство направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) материалы для обращения в суд с иском о признании активов на 5,64 млн грн необоснованными и взыскании их в доход государства.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.