Бабушка "подарила" жене начальника полиции Речного порта Киева 7 млн гривен, — НАПК
«Повезло» супруге начальника отдела полиции Речного порта Киев. В поданной декларации правоохранитель отметил, что его жена получила в подарок от бабушки 7 млн грн. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Однако проведенный НАПК мониторинг образа жизни полицейского установил, что у бабушки не было таких средств, которые она могла бы подарить внучке.
Национальное агентство направило в САП материалы для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании актива необоснованным и взыскании его в доход государства.
Также НАПК установило, что бывший глава одной из столичных райгосадминистраций задекларировал, что его жена купила автомобиль Mercedes-Benz GLS 400 за 3 млн грн.
Экс-чиновник объяснил, что имущество было приобретено за средства, заработанные им и женой в течение 2020−2021 годов.
Денежные активы семьи в 2021 году выросли более чем на 1,5 млн грн по сравнению с предыдущим годом, о чем свидетельствуют сведения из деклараций служащего за указанные годы.
Кроме того, супруги на протяжении 2021 года потратили 1,7 млн грн на бытовые нужды.
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Все вышеуказанное свидетельствует, что они не имели средств на приобретение указанных объектов недвижимого и движимого имущества.
Национальное агентство направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) материалы для обращения в суд с иском о признании активов на 5,64 млн грн необоснованными и взыскании их в доход государства.
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