B Австралии открыли первую Bitcoin-ферму, использующую солнечную энергию — Finance.ua

B Австралии открыли первую Bitcoin-ферму, использующую солнечную энергию Сегодня 04:29 — Финтех и Карты

B Австралии открыли первую Bitcoin-ферму, использующую солнечную энергию

Сталелитейный город Вайалла открыл первый в Южной Австралии центр майнинга Bitcoin, работающий на солнечных батареях.

Центр обработки данных мощностью 5 мегаватт, которым управляет компания Lumos Digital Mining, будет использоваться для добычи Bitcoin — энергозависимой криптовалюты, требующей от компьютеров решения сложных математических задач за финансовое вознаграждение.

По словам государственного министра торговли и инвестиций Ника Чемпиона, тот факт, что станция может работать на солнечной энергии, говорит о том, что производство Bitcoin может быть более экологически чистым.

Это важно для уменьшения выбросов углекислого газа в атмосферу при использовании блокчейна, который является очень энергоемкой отраслью. Я думаю, что это начало новой экономики здесь, в Вайалле". — сказал он.

Чиновник выразил надежду, что появится больше объектов для добычи криптовалют с использованием возобновляемых источников энергии.

Анджело Кондилас из Lumos Digital Mining заявил, что завод может производить около 100 биткоинов в год, в зависимости от наличия электроэнергии.

Однако Кондилас также отметил, что компания потенциально может продавать производимую электроэнергию другим, кто хочет воспользоваться преимуществами технологии блокчейн.

cryptomisto По материалам:

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