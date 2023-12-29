АЗС снова снизили цены на автогаз — Finance.ua

АЗС снова снизили цены на автогаз Сегодня 16:45

В пятницу, 29 декабря, по сравнению с четвергом, 28 декабря, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз снизились на 1,5% до 30,29 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на уровне 53,99 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на 54,32 гривны за литр.

Средние цены на бензин А-95 остались на уровне 54,32 гривны за литр.

Средние цены на дизельное топливо сохранились на 53,99 гривны за литр.

Средние цены на газ снизились на 1,5% с 30,75 грн/л до 30,29 грн/л.

В четверг, 28 декабря, по сравнению со средой, 27 декабря, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз не изменились и составляют 30,75 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на уровне 53,99 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на 54,32 гривны за литр.

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Українські Новини По материалам:

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