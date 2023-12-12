«Азов» ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн: какие есть вакансии — Finance.ua
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«Азов» ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн: какие есть вакансии

Личные финансы
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Бойцы 12-й бригады специального назначения НГУ «Азов» ищут добровольцев, хотя известно, что попасть в полк нелегко. Подразделение ищет специалистов разных специальностей, о чем свидетельствуют обнародованные 27 вакансий и щедрая зарплата до 125 тыс. грн.
Соответствующие вакансии указаны на платформе по поиску работы Work.ua.
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Вакансии в полку «Азов»

Отмечается, что «Азову» нужны мотивированные добровольцы, стремящиеся внести лепту в приближающуюся победу Украины в составе боевых подразделений, медиков и тыла.
«Прежний боевой опыт и служба в армии — не обязательны. Опытные инструкторы с колоссальным боевым опытом обучают рекрутов всему необходимому. Именно в „Азове“ ты можешь стать настоящим профессионалом военного дела. Нужны только желание совершенствоваться и ежедневный упорный труд», — говорится в описании.
К бригаде могут присоединиться как гражданские, так и военные, желающие перевестись из других частей. Можно также воспользоваться не только платформой, но и прибыть в центры комплектации в Киеве, Львове, Днепре и Одессе.
В частности, можно воспользоваться телефоном: +38 (073)
На платформе указан перечень из 27 вакансий, среди которых:
  • автоэлектрик;
  • анестезиолог;
  • водитель (категории D, DE);
  • водитель (категории С, СЭ);
  • водитель трала;
  • водитель-механик танка;
  • дизелист;
  • электромонтер;
  • связист;
  • сварщик;
  • инженер по ремонту дронов;
  • инструктор по тактической медицине уровня боевой медик;
  • повар;
  • врач по неотложным состояниям;
  • логист;
  • мастер БпЛА;
  • механик-радиотелеграфист;
  • моторист;
  • начальник склада;
  • оператор БпЛА;
  • парамедик;
  • пилот FPV-дрона;
  • психолог;
  • сапер;
  • стрелок;
  • токарь;
  • фельдшер.
Обещают зарплату от 25 тысяч до 125 тысяч гривен, возможны доплаты в размере 3300 грн/день за пребывание в зоне боевых действий.
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По материалам:
Novyny.live
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