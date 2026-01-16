АЗК фиксируют значительный рост продаж горючего

0 800 307 555
ру
Энергетика
1
Украинские сети автозаправочных станций фиксируют значительный рост спроса на горючее на фоне массированных обстрелов энергетической инфраструктуры и длительных отключений электроэнергии.
Об этом пишет enkorr.

Рост продаж горючего

Как сообщили в сети AMIC Energy, в столичном регионе за последнюю неделю реализация горючего выросла более чем на 50%. В целом по Украине прирост составляет около трети.
В компании отмечают, что клиенты заправляют не только автомобили, но и канистры. Среди причин роста спроса называют перебои с электроснабжением, а также возвращение людей из отпусков. В дневные часы на отдельных АЗК фиксируют незначительные очереди, в то же время ситуация остается контролируемой.
Об увеличении продаж также сообщает сеть SOCAR. По ее данным, в январе 2026 года реализация горючего выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Заметный рост показывают и сегменты нетопливных продаж, в том числе магазины при АЗК и кафе.
Похожую тенденцию фиксирует и сеть WOG, связывающая рост посещаемости с погодными условиями и перебоями с электроснабжением.
В сети ОККО также подтвердили повышенный спрос на топливо в Киеве и области, отметив, что по состоянию на сегодняшний день топливо на АЗК есть в достаточном количестве.
По материалам:
Finance.ua
