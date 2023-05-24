Азербайджан планирует увеличить экспорт газа в страны Европы — Finance.ua

Азербайджан планирует увеличить экспорт газа в страны Европы Сегодня 05:49 — Энергетика

Азербайджан планирует увеличить экспорт газа в страны Европы

Баку собирается увеличивать объемы экспорта собственного голубого топлива в страны Европы, чтобы уже к 2027 году выйти на поставки объемом не менее 20 млрд кубометров.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе азербайджано-литовского бизнес-форума в Вильнюсе.

Алиев напомнил, что в июле прошлого года Европейская комиссия и Азербайджан подписали Меморандум о взаимопонимании по поводу стратегического партнерства в энергетической сфере.

«На основе этого меморандума мы должны удвоить наши поставки природного газа в Европу до 2027 года. В 2021 году наши поставки природного газа в Европу составляли 8 млрд кубометров, в этом году этот показатель будет равен 12 млрд кубометров, а к 2027 году, я думаю, — 20 млрд кубометров», — отметил Алиев.

«Считаю, что это минимум, потому что потенциал есть. Мы добываем больше природного газа из месторождений. Вскоре объявим о важной добыче на одном из крупных месторождений Каспия», — добавил президент.

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