Азербайджан планирует увеличить экспорт газа в страны Европы — Finance.ua

Азербайджан планирует увеличить экспорт газа в страны Европы
Баку собирается увеличивать объемы экспорта собственного голубого топлива в страны Европы, чтобы уже к 2027 году выйти на поставки объемом не менее 20 млрд кубометров.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе азербайджано-литовского бизнес-форума в Вильнюсе.
Алиев напомнил, что в июле прошлого года Европейская комиссия и Азербайджан подписали Меморандум о взаимопонимании по поводу стратегического партнерства в энергетической сфере.
«На основе этого меморандума мы должны удвоить наши поставки природного газа в Европу до 2027 года. В 2021 году наши поставки природного газа в Европу составляли 8 млрд кубометров, в этом году этот показатель будет равен 12 млрд кубометров, а к 2027 году, я думаю, — 20 млрд кубометров», — отметил Алиев.
«Считаю, что это минимум, потому что потенциал есть. Мы добываем больше природного газа из месторождений. Вскоре объявим о важной добыче на одном из крупных месторождений Каспия», — добавил президент.
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