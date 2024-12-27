Азербайджан и Казахстан отменили авиарейсы в ряд городов рф после сбития самолета — Finance.ua

Азербайджан и Казахстан отменили авиарейсы в ряд городов рф после сбития самолета Сегодня 14:29

Авиакомпании Азербайджана и Казахстана отменили рейсы в ряд городов россии. Причиной тому стала катастрофа с самолетом Embraer 190.

BBC. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на APA

Азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines объявила, что приостанавливает полеты в семь городов россии с 28 декабря.

Решение принято с учетом результатов предварительного расследования крушения самолета Embraer 190 и возможных рисков для полетов. Полеты приостановили на основании решения Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана.

До завершения окончательного расследования причин крушения прекращаются полеты из Баку в Минеральные воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу.

При этом авиакомпания продолжит полеты в москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск.

Казахстанская Qazaq Air также заявила, что до 27 января 2025 года прекращает авиарейсы между Астаной и Екатеринбургом. Авиакомпания продолжит полеты в Омск и Новосибирск.

Следует отметить, что крупнейший национальный авиаперевозчик Израиля El Al на неделю отменил все рейсы из Тель-Авива в москву.

Авиакатастрофа в Казахстане

В Казахстане в районе города Актау 25 декабря разбился пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines. Он совершал рейс из Баку в Грозный.

Известно, что на борту самолета находились 67 человек, включая экипаж. В результате аварии погибли 38 человек.

Сообщалось, что причиной крушения была российская ракета. СМИ и аналитики сообщают, что в Грозном российская ПВО подбила самолет. Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что самолет был сбит российским ЗРК «Панцирь С1» на территории россии.

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