Ayaneo представила более компактный аналог Steam Deck — Finance.ua
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Ayaneo представила более компактный аналог Steam Deck

Фондовый рынок
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Компания Ayaneo официально представила портативную консоль на Windows под названием Air Pro. Модель оснащена гибридным процессором AMD Ryzen 75825U или Ryzen 55560U. В паре с ним работает 32 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Имеется слот M.2 для установки накопителя.
Ayaneo представила более компактный аналог Steam Deck
В процессоре AMD Ryzen 7 5825U используется 8 ядер Zen 3 и 8 блоков графики AMD Vega 8. В Ryzen 5 5560U используется 6 ядер Zen 3 и графика Vega 6. За автономность ответственен аккумулятор объемом 10050 мАч в младшей — 7350 мАч. Стоит отметить, что объем аккумулятора у Steam Deck при этом составляет 19200 мАч, но у самой консоли ощутимо больше габариты.
Старт продаж младшей модели запланирован на август, старшая модель будет доступна в сентябре. Самый молодой вариант доступен по цене от 549 долларов, а топовый вариант AMD Ryzen 7 5825U, 32 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 2 ТБ цена составляет 1399 долларов.
По материалам:
ITsider.
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