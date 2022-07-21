АвтоВАЗ соберет 1800 авто Lada Largus из остатков компонентов на складах — Finance.ua
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АвтоВАЗ соберет 1800 авто Lada Largus из остатков компонентов на складах

Фондовый рынок
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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» соберет ограниченную партию автомобилей Lada Largus из компонентов, накопленных на складах.
Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз компании.
Отмечается, что планируют собрать ограниченную партию Lada Largus в объеме не менее 1800 штук из компонентов, накопленных на складах компании.
«В настоящее время производится сварка и покраска кузовов, выпуск первых товарных автомобилей ожидается в конце текущей недели», — говорится в пресс-релизе.
О сроках перезапуска регулярного производства Lada Largus в компании обещают объявить дополнительно.
«АвтоВАЗ» приостановил производства на своих заводах 3 марта, объяснив это «мировым кризисом поставок электронных компонентов, затрагивающих всех производителей во всем мире». Позже автопроизводитель несколько раз продолжал режим простоя.
8 июня завод возобновил выпуск автомобилей — с конвейера сошла обновленная Lada Granta Classic 2022 модельного года.
Простой на двух сборочных линиях — по выпуску автомобилей семейства Niva и автомобилей на платформе B0 (Lada Largus, Lada Xray и модели Renault Logan и Renault Sandero) — продолжился.
По материалам:
Економічна Правда
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