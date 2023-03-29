Автостраховщики значительно ускорили урегулирование страховых событий — Finance.ua

Автостраховщики значительно ускорили урегулирование страховых событий Сегодня 17:21 — Страхование

Страховщики ОСАГО значительно ускорили урегулирование страховых событий.

В 4 квартале 2022 года количество заключенных договоров ОСАГО составило почти 2 млн шт., что на 13% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Сумма страховых премий составила 2 млрд грн, что на 6,2% больше показателя за 2021 год.

Страховщики ОСАГО урегулировали более 27 тыс. требований пострадавших в ДТП, по которым выплатили 757 млн грн возмещения. Показатель количества урегулированных требований сократился на 40%, а суммы страховых выплат на 26% по сравнению с 4 кварталом 2021 года.

СГ «ТАС» занимает первое место по объему собранных премий, а также по показателю количества урегулированных требований пострадавших и сумме уплаченного возмещения. Вторая и третья позиция по этим показателям у НАСК «ОРАНТА» и СК «Княжа Виенна Иншуранс Групп».

Как отмечается, средний срок урегулирования страховых требований за ущерб, причиненный имуществу, в 4 квартале 2022 г. составил 66 дней, что на 27 дней меньше, чем показатель предыдущего квартала. В системе прямого урегулирования ущерба (УВД) средний срок урегулирования составил 33 дня. Доля требований, урегулированных в срок до 60 дней и до 90 дней после даты ДТП, составляет 63,2% и 78,5% соответственно.

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MMR По материалам:

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