Автопроизводитель Geely возвращается на украинский рынок с новым кроссовером — Finance.ua

Автопроизводитель Geely возвращается на украинский рынок с новым кроссовером Сегодня 02:58 — Технологии&Авто

Производитель Geely открывает новую сеть дилеров в Украине.

Об этом сообщает официальный дистрибьютор автомобилей Geely в Украине, ООО «ГРАНД АВТОМОТИВ» (входит в состав Корпорации «УкрАВТО»), передает MMR

Новые дилерские центры отвечают корпоративным стандартам бренда Geely.

«В новой дилерской сети бренда GEELY в Украине мы использовали преимущества собственной крупнейшей сети Корпорации „УкрАВТО“, в то же время введя стандарты бренда GEELY, где приоритетом является комфорт клиента, обеспечение опыта знакомства с преимуществами Geely — как автомобилей, их приобретения и послепродажного обслуживания», — говорит генеральный директор ООО «ГРАНД АВТОМОТИВ» Андрей Залуцкий.

Также владельцы автомобилей Geely предыдущих лет выпуска снова получат доступ к оригинальным запасным частям и возможность качественного обслуживания своих автомобилей в официальных сервисных центрах.

Напомним, что на первом этапе бренд Geely в Украине будет представлен кроссовером Atlas Pro, производимым на заводах Geely Automobile International Corporation в Китае. Поступление автомобилей в автосалоны ожидается в скором времени.

Geely Atlas Pro будет доступен на нашем рынке с 1,5-литровым бензиновым двигателем, работающим совместно с 6-скоростным «автоматом» или семиступенчатой КПП с двойным сцеплением.

Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ к интернету.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.