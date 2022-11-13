Автопроизводитель Geely возвращается на украинский рынок с новым кроссовером — Finance.ua

Автопроизводитель Geely возвращается на украинский рынок с новым кроссовером
Производитель Geely открывает новую сеть дилеров в Украине.
Об этом сообщает официальный дистрибьютор автомобилей Geely в Украине, ООО «ГРАНД АВТОМОТИВ» (входит в состав Корпорации «УкрАВТО»), передает MMR.
Новые дилерские центры отвечают корпоративным стандартам бренда Geely.
«В новой дилерской сети бренда GEELY в Украине мы использовали преимущества собственной крупнейшей сети Корпорации „УкрАВТО“, в то же время введя стандарты бренда GEELY, где приоритетом является комфорт клиента, обеспечение опыта знакомства с преимуществами Geely — как автомобилей, их приобретения и послепродажного обслуживания», — говорит генеральный директор ООО «ГРАНД АВТОМОТИВ» Андрей Залуцкий.
Также владельцы автомобилей Geely предыдущих лет выпуска снова получат доступ к оригинальным запасным частям и возможность качественного обслуживания своих автомобилей в официальных сервисных центрах.
Напомним, что на первом этапе бренд Geely в Украине будет представлен кроссовером Atlas Pro, производимым на заводах Geely Automobile International Corporation в Китае. Поступление автомобилей в автосалоны ожидается в скором времени.
Geely Atlas Pro будет доступен на нашем рынке с 1,5-литровым бензиновым двигателем, работающим совместно с 6-скоростным «автоматом» или семиступенчатой КПП с двойным сцеплением.
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