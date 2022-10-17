Автомобилистам напомнили, когда менять резину на зимнюю — Finance.ua
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Автомобилистам напомнили, когда менять резину на зимнюю

Технологии&Авто
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Чтобы не попасть в переплет на дороге, водителям нужно знать, когда менять летнюю резину на зимнюю.
В Украине, в отличие от многих стран Европы, до сих пор не установлена обязательная дата смены шин. Для перехода на зимнюю резину водителям нужно ориентироваться на погодные условия.
Так, менять шины нужно тогда, когда температура воздуха в течение нескольких дней не будет превышать +5...+7 градусов.
До конца октября таких холодных периодов не ожидается. Поэтому замену резины можно отложить на ноябрь. Менять нужно все четыре шины сразу.
Согласно ст. 121 КУоАП и ПДД (п. 31.4.5), штраф можно получить если:
  • высота протектора шины менее допустимой (1,6 мм для авто до 3,5 тонн, 1 мм для авто более 3,5 тонн, 2 мм для автобусов, 0,8 мм для мотобайков);
  • на резине есть трещины и повреждения;
  • размер, индекс погрузки и тип покрышек не соответствуют полной снаряженной массе автомобиля;
  • на одной оси автомобиля установлены шины разной конструкции;
  • на отдельных осях используются шины с шипами и без.
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По материалам:
mmr.ua
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