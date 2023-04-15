Автомобили, требующие минимальных затрат на ремонт и обслуживание — Finance.ua
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Автомобили, требующие минимальных затрат на ремонт и обслуживание

Технологии&Авто
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Расходы на техобслуживание обычно являются одной из основных статей расходов, связанных с содержанием автомобиля в целом. Журналисты американского издания Hot Cars назвали 9 марок, автомобили которых требуют минимальных затрат на ремонт и техническое обслуживание.
Первые две строчки с конца заняли корейские Hyundai и Kia. Согласно исследованию, владельцы автомобилей Hyundai в США за 10 лет тратят на техобслуживание в среднем 8714 долларов.
В случае с Kia эта сумма меньше — за те же 10 лет она составляет 8442 доллара.
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Третьим в списке оказался германский Volkswagen. Владельцы этих машин в США за 10 лет тратят на их ремонт и обслуживание в среднем 8166 долларов. Наименьшие затраты, по подсчетам аналитиков, требуют хорошо знакомые украинцам модели Golf, Jetta и Passat.
Четвертое место заняли автомобили Mini (8155 долларов), а еще меньше тратят на обслуживание владельцы Nissan и Mazda — 8088 долларов и 8035 долларов соответственно.
Наименьшие затраты на ремонт и ТО требуют автомобили Honda (7827 долларов), Mitsubishi (7787 долларов) и Toyota (5996 долларов).
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По материалам:
MMR
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