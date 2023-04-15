Автомобили, требующие минимальных затрат на ремонт и обслуживание — Finance.ua

Автомобили, требующие минимальных затрат на ремонт и обслуживание Сегодня 21:01 — Технологии&Авто

Расходы на техобслуживание обычно являются одной из основных статей расходов, связанных с содержанием автомобиля в целом. Журналисты американского издания Hot Cars назвали 9 марок, автомобили которых требуют минимальных затрат на ремонт и техническое обслуживание.

Первые две строчки с конца заняли корейские Hyundai и Kia. Согласно исследованию, владельцы автомобилей Hyundai в США за 10 лет тратят на техобслуживание в среднем 8714 долларов.

В случае с Kia эта сумма меньше — за те же 10 лет она составляет 8442 доллара.

Третьим в списке оказался германский Volkswagen. Владельцы этих машин в США за 10 лет тратят на их ремонт и обслуживание в среднем 8166 долларов. Наименьшие затраты, по подсчетам аналитиков, требуют хорошо знакомые украинцам модели Golf, Jetta и Passat.

Четвертое место заняли автомобили Mini (8155 долларов), а еще меньше тратят на обслуживание владельцы Nissan и Mazda — 8088 долларов и 8035 долларов соответственно.

Наименьшие затраты на ремонт и ТО требуют автомобили Honda (7827 долларов), Mitsubishi (7787 долларов) и Toyota (5996 долларов).

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MMR По материалам:

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