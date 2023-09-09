Автомобили Mini избавятся от механических коробок передач — Finance.ua

Автомобили Mini избавятся от механических коробок передач 09.09.2023, 01:03 — Фондовый рынок

Автомобили Mini избавятся от механических коробок передач

В будущих моделях автомобилей Mini не будет механической трансмиссии. Об этом на автосалоне, проходящем в Мюнхене, изданию Top Gear заявила руководитель марки Стефания Вурст.

По ее словам, решение о прекращении производства версий по МКПП было неизбежным. В будущем марка намерена сосредоточиться на выпуске электромобилей, однако Вурст не сказала, что производитель откажется от ДВС.

Отметим, что в Мюнхене Mini представила сразу две новинки: новое поколение классического хэтчбека Cooper, а также кроссовер Countryman. Оба автомобиля на момент дебюта — исключительно с электрическим приводом.

Напомним, что из-за особенностей работы электромоторов, им не требуется устройство плавной передачи крутящего момента на колеса (сцепление), а диапазон рабочих оборотов позволяет обойтись редуктором с одной передачей.

Последняя модель Mini с механической коробкой была представлена ​​в августе — версия John Cooper Works Bulldog Racing Edition. Это спортивный автомобиль с 2,0-литровым мотором мощностью 231 л.с. и 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

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MMR По материалам:

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