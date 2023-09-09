Автомобили Mini избавятся от механических коробок передач — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Автомобили Mini избавятся от механических коробок передач

Фондовый рынок
18
Автомобили Mini избавятся от механических коробок передач
Автомобили Mini избавятся от механических коробок передач
В будущих моделях автомобилей Mini не будет механической трансмиссии. Об этом на автосалоне, проходящем в Мюнхене, изданию Top Gear заявила руководитель марки Стефания Вурст.
По ее словам, решение о прекращении производства версий по МКПП было неизбежным. В будущем марка намерена сосредоточиться на выпуске электромобилей, однако Вурст не сказала, что производитель откажется от ДВС.
Отметим, что в Мюнхене Mini представила сразу две новинки: новое поколение классического хэтчбека Cooper, а также кроссовер Countryman. Оба автомобиля на момент дебюта — исключительно с электрическим приводом.
Напомним, что из-за особенностей работы электромоторов, им не требуется устройство плавной передачи крутящего момента на колеса (сцепление), а диапазон рабочих оборотов позволяет обойтись редуктором с одной передачей.
Последняя модель Mini с механической коробкой была представлена ​​в августе — версия John Cooper Works Bulldog Racing Edition. Это спортивный автомобиль с 2,0-литровым мотором мощностью 231 л.с. и 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач.
Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале: Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙
По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.