Автомобили, которые угоняют реже всего: топ-12 моделей (инфографика) — Finance.ua
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Автомобили, которые угоняют реже всего: топ-12 моделей (инфографика)

Технологии&Авто
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Британский Mini Cooper возглавил список автомобилей, наименее интересующих автоугонщиков. К такому выводу пришли эксперты портала HotCars.
По статистике ресурса, Mini Cooper меньше всего интересует автомобильных угонщиков: на 1000 таких автомобилей приходится менее 1 угона (0,7).
Второе место по этому показателю занимает бюджетный корейский седан Hyundai Elantra, который тоже очень редко становится целью автоворов.
Замыкает топ-3 внедорожник Mercury Mariner — всего 0,5 угона на 1000 автомобилей. Выходит, что только один из 2000 экземпляров Mercury Mariner будет похищен преступниками.
Автомобили, которые угоняют реже всего: топ-12 моделей (инфографика)
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По материалам:
MMR
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