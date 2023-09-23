Автомобили, которые угоняют реже всего: топ-12 моделей (инфографика) — Finance.ua

Автомобили, которые угоняют реже всего: топ-12 моделей (инфографика) Сегодня 05:59 — Технологии&Авто

Британский Mini Cooper возглавил список автомобилей, наименее интересующих автоугонщиков. К такому выводу пришли эксперты портала HotCars

По статистике ресурса, Mini Cooper меньше всего интересует автомобильных угонщиков: на 1000 таких автомобилей приходится менее 1 угона (0,7).

Второе место по этому показателю занимает бюджетный корейский седан Hyundai Elantra, который тоже очень редко становится целью автоворов.

Замыкает топ-3 внедорожник Mercury Mariner — всего 0,5 угона на 1000 автомобилей. Выходит, что только один из 2000 экземпляров Mercury Mariner будет похищен преступниками.

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MMR По материалам:

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