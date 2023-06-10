Автомобили Kia подорожали на 60% — Finance.ua
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Автомобили Kia подорожали на 60%

Фондовый рынок
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Корейская Kia больше не бюджетный бренд, поскольку вместе с продажами сильно выросли цены.
Исполнительный директор Kia America Шон Юн говорит, что Kia значительно изменилась за последние пять лет и теперь привлекает состоятельных покупателей больше прежнего, что привело к 60-процентному росту средней цены.
«По объему розничных продаж с 2018 года, без учета автопарка, мы выросли на 31%, а наша средняя цена сделки увеличилась на 60%. Большой скачок за последние пять лет», — сказал он.
По его словам, это своего рода гарантия светлого будущего марки, потому что ранее покупательная способность принадлежала поколению X, но теперь больше внимания уделяется Y и Z.
На внедорожники и кроссоверы бренда сейчас приходится 80% спроса, но, по словам Юна, Kia еще не реализовала потенциал продаж таких моделей, как Sportage, Seltos и Telluride. Если продажи этих моделей возрастут, доля рынка Kia тоже увеличится.
Напомним, на украинском рынке Kia представлена ​​такими моделями как Sportage, Ceed и Ceed SW.
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По материалам:
MMR
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