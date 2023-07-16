Автомобили Honda и Acura отзывают из-за возможного отказа тормозов — Finance.ua

Автомобили Honda и Acura отзывают из-за возможного отказа тормозов
Производители Honda и Acura объявили об отзыве нескольких моделей из-за проблемы с тормозами, которая может привести к снижению их эффективности или полному отказу. Сервисная акция коснется почти 125 тысяч машин.
Об этом сообщает Caranddriver.
В рамках кампании будут отозваны Honda Civic (2020−2021), Honda Passport (2021−2023), Honda Pilot (2021−2022) и Honda Ridgeline (2020−2023), а также Acura MDX (2020).
Согласно официальному заявлению, поданному в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA), проблема связана с неправильной сборкой крепления рулевой тяги, соединяющей главный тормозной цилиндр и усилитель тормозов.
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Как отмечается, при торможении шпильки поперечной рулевой тяги могут сломаться, что приведет к отделению главного цилиндра от усилителя тормозов. Эта производственная проблема может привести к ослаблению тормозов или их полному выходу из строя, что наверняка приведет к аварии.
В Honda сообщили, что получили две претензии относительно гарантии, связанные с проблемой, но в компании не получили никаких сообщений о каких-либо авариях или травмах.
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