Автомобильный газ подешевел почти на 20% за месяц — Finance.ua

Автомобильный газ подешевел почти на 20% за месяц Сегодня 05:07 — Энергетика

Автогаз за июль подешевел на 18,9% — до 33,5 гривны за литр.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Что касается других видов топлива, бензин А-92 подешевел на 2,6% до 49,1 гривны за литр. Бензин А-95 на 2,1% — до 50,6 гривны за литр. Дизельное топливо потеряло в цене 2,0% и теперь стоит 55,4 гривны за литр.

По словам экспертов, уменьшение розничных цен обусловлено профицитом поставок автомобильного газа в Украину и уменьшением оптовых цен на него. Так, иногда стоимость пропан-бутана опускалась ниже 25 гривен за литр. Как показывает статистика, самая дешевая пропан-бутановая смесь в Черкассах.

Напомним, Министерство инфраструктуры инициировало частичное возвращение ставок акциза на бензин и дизель на уровне 100 евро за 1 000 литров. До полномасштабного вторжения ставки на бензин и дизель составляли 213,5 и 139,5 евро соответственно, то есть почти в два и полтора раза больше.

MMR По материалам:

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