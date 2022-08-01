Автоконцерн Stellantis из-за опасений санкций закрыл завод в Китае — Finance.ua

Автоконцерн Stellantis из-за опасений санкций закрыл завод в Китае Сегодня 06:40 — Фондовый рынок

Автомобильная корпорация Stellantis (Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën, FIAT) отказалась от совместного производства машин Jeep в Китае из-за опасений возможных санкций в будущем.

Об этом в интервью Bloomberg рассказал главный исполнительный директор компании Карлос Таварес.

Завод концерна проработал в Китае 12 лет, о его закрытии было объявлено 18 июля.

По словам Тавареса, в последние годы компания сталкивалась с большим количеством случаев политического вмешательства в работу бизнеса на китайском рынке.

«Мы не хотим оказаться жертвой взаимных санкций, как это недавно произошло с другими компаниями в других частях света», — пояснил он.

В Stellantis ранее говорили, что созданное в 2021 году совместное предприятие с китайской Guangzhou Automobile Group было убыточным.

Формальным поводом к прекращению сотрудничества Stellantis назвал «отсутствие прогресса» в последние годы.

Економічна Правда По материалам:

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