Автоконцерн Stellantis из-за опасений санкций закрыл завод в Китае — Finance.ua
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Автоконцерн Stellantis из-за опасений санкций закрыл завод в Китае

Фондовый рынок
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Автомобильная корпорация Stellantis (Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën, FIAT) отказалась от совместного производства машин Jeep в Китае из-за опасений возможных санкций в будущем.
Об этом в интервью Bloomberg рассказал главный исполнительный директор компании Карлос Таварес.
Завод концерна проработал в Китае 12 лет, о его закрытии было объявлено 18 июля.
По словам Тавареса, в последние годы компания сталкивалась с большим количеством случаев политического вмешательства в работу бизнеса на китайском рынке.
«Мы не хотим оказаться жертвой взаимных санкций, как это недавно произошло с другими компаниями в других частях света», — пояснил он.
В Stellantis ранее говорили, что созданное в 2021 году совместное предприятие с китайской Guangzhou Automobile Group было убыточным.
Формальным поводом к прекращению сотрудничества Stellantis назвал «отсутствие прогресса» в последние годы.
По материалам:
Економічна Правда
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