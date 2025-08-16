Автогражданка при покупке и продаже автомобиля: что нужно знать — Finance.ua
Автогражданка при покупке и продаже автомобиля: что нужно знать

Автогражданка при покупке и продаже автомобиля: что нужно знать
Автогражданка при покупке и продаже автомобиля: что нужно знать
По закону при продаже авто действующий страховой договор сохраняет свое действие, а все права и обязанности переходят к новому владельцу.
О нюансах, которые следует учесть во избежание неприятных сюрпризов, рассказали в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины.

Что должен знать продавец

Отмечается, что после продажи автомобиля продавец не может расторгнуть договор автогражданки и вернуть неиспользованную часть страховой премии — эти права переходят к новому владельцу.
Что следует знать:
  • обсудите автогражданку с покупателем, сообщите ему об условиях и возможных ограничениях;
  • если покупатель не желает пользоваться вашей страховкой, до продажи автомобиля досрочно расторгните договор и верните часть страховой премии.
  • если же покупателя устраивает страховка, договоритесь о финансовой компенсации за неиспользованный срок договора.

На что обратить внимание покупателю

Совершите договор и условия. Проверить, действует ли договор страхования, можно по ссылке.
Также ознакомьтесь с условиями действующего договора (ограничение по возрасту водителя, пробегом или льготными условиями).
Условия договора подходят. В таком случае покупатель может пользоваться им до истечения срока действия.
Специалисты обращают внимание: известите страховую компанию об изменении владельца и предоставьте свои личные данные в течение 15 календарных дней со дня покупки авто.
Если условия не подходят. Тогда покупатель должен заключить новый договор автогражданки — это самый надежный вариант.
Если после покупки авто договор страхования прекратил действие, хотя вы его не расторгали, свяжитесь со страховой компанией и требуйте восстановления прав.
Особенности Автогражданки со скидкой 50%:
  • продавец: после продажи авто со скидкой 50% не сможет воспользоваться такой же скидкой на новый договор до истечения срока действия старого;
  • покупатель: пользоваться скидкой можно только при соответствии категории льготников и собственности транспортного средства на эту категорию. Нарушение условий может привести к регрессу со стороны страховщика.
