Автогаз подорожал после повышения акцизов: какие цены на АЗС — Finance.ua
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Автогаз подорожал после повышения акцизов: какие цены на АЗС

Технологии&Авто
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Автогаз подорожал после повышения акцизов: какие цены на АЗС
Автогаз подорожал после повышения акцизов: какие цены на АЗС
Розничные цены на автогаз выросли с начала сентября после повышения акцизов. Цены на бензин и дизель почти не изменились.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
По данным мониторинга, средние розничные цены 11 сентября на бензин А-95 составляют 56,63 гривны за литр (+0,04 гривны с начала месяца), на дизельное топливо — 52,82 гривны за литр (-0,03 гривны) на автогаз — 30,57 гривны за литр (+1,70 гривны).
Автогаз подорожал после повышения акцизов: какие цены на АЗС

Цены на АЗС 11 сентября

Автогаз подорожал после повышения акцизов: какие цены на АЗС

Причины изменения цен

Напомним, в Украине с сентября повысили акцизы на топливо. Ставки акциза на бензин выросли с 211,5 до 242,6 евро, на дизельное топливо — со 139,5 до 177,6 евро, на автогаз — с 52 до 148 евро.
По расчетам авторов проекта, принятие закона приведет к подорожанию бензина на АЗС на 1,50 гривны за литр, дизеля — на 1,95 гривны, автогаза — на 5,8 гривны за литр.
По материалам:
РБК-Україна
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