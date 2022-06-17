Автогаз начал дешеветь: актуальные цены на украинских автозаправочных станциях — Finance.ua
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Автогаз начал дешеветь: актуальные цены на украинских автозаправочных станциях

Сегодня 19:30Энергетика
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Ряд украинских региональных сетей АЗС за неделю снизили стоимость автогаза.
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
Больше всего подешевел — на 3 грн/л — продукт в днепропетровской сети VostokGaz. Там он сейчас стоит 42,99 грн/л.
На 1 грн/л — до 43 грн/л, 45,99 грн/л и 42 грн/л — снизили цены «Укргаздобыча» (Харьковский регион), а также днепропетровские сети «Нефтек» и RLS соответственно.
Автогаз начал дешеветь: актуальные цены на украинских автозаправочных станциях

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По материалам: УНІАН
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