Автогаз может подорожать до 30 грн/л — Finance.ua
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Автогаз может подорожать до 30 грн/л

Энергетика
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Цена на газ растет из-за рыночных факторов по всей стране. Главная проблема — очереди на границе, парка газовозов не хватает. Такое мнение высказал директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн на своей странице в соцсети.
По его словам, в ближайшую неделю действительно цена, скорее всего, вырастет до более чем 30 грн/л.
«Но рынок работает, все будет», — отмечает эксперт.
Как сообщалось, подорожание LPG на торгах Украинской энергетической биржи ускорилось. Так, 1 ноября стоимость отдельных лотов составила 58 500 грн/т. Газ «Укргаздобычи» подорожал по сравнению с прошлыми торгами на 8 801 грн/т, до средних 57 695 грн/т, «Укрнафты» — на 7 814 грн/т, до 56 011 грн/т.
Напомним, вступившие в силу 17 октября изменения в Таможенном кодексе повлияли на объемы и структуру импортных поставок сжиженного газа в Украину. Так, согласно новым правилам, импортеры обязаны предоставлять, в частности, сертификаты происхождения не только страны отправления, но и страны производства. Также в списке появились документы, подтверждающие маршрут поставки от завода-производителя до украинской границы.
По материалам:
MMR
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