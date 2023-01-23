Авто с перебитыми номерами агрегатов — как не попасть в просак — Finance.ua
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Авто с перебитыми номерами агрегатов — как не попасть в просак

Личные финансы
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Авто с перебитыми номерами агрегатов — как не попасть в просак
Авто с перебитыми номерами агрегатов — как не попасть в просак
При покупке подержанного автомобиля покупателю следует настаивать на официальной перерегистрации в сервисном центре МВД. Экспертная служба проверит транспортное средство по всем имеющимся базам. И это гарантия надежной покупки авто, ведь в случае обнаружения изменений в номерах кузова или двигателя автомобиль отправляют на штрафплощадку и передают дело в полицию, а новый владелец остается и без авто, и без денег.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
«Год только начался, а в сервисных центрах МВД уже зафиксированы десятки случаев, когда первичный идентификационный номер кузова изменен кустарным методом. К сожалению, многие начинающие водители, а порой и профессионалы, периодически попадают в такую передрягу», — сообщили в МВД.
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В алгоритме перерегистрации автомобиля с одного владельца на другого обязательным шагом является экспертное исследование транспортного средства перед обращением в сервисный центр МВД.
Незаконное изменение идентификационного номера кузова лишает возможности идентифицировать его. Эксплуатация такого транспортного средства на территории Украины запрещена.
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Напомним, с 14 декабря 2022 г. в сервисных центрах МВД действует новый алгоритм регистрации/перерегистрации транспортных средств. Теперь регистрация авто будет проходить быстрее.
«Раньше продавец и покупатель обращались в сервис-центр МВД, и долго проходили разные ступеньки, чтобы зарегистрировать или перерегистрировать автомобиль. Теперь есть возможность продавцу авто пройти сначала экспертное исследование в любом городе. Затем обратиться в любой сервис-центр МВД для регистрации транспортного средства, потратив до 30 мин. Это экспертное заключение действует 10 дней», — сообщила начальник управления коммуникации Главного сервисного центра МВД Екатерина Самитовская.
Пакет документов остался без изменений:
  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • свидетельство регистрации транспортного средства.
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По материалам:
Finance.ua
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