Авто с перебитыми номерами агрегатов — как не попасть в просак Сегодня 19:02 — Личные финансы

Авто с перебитыми номерами агрегатов — как не попасть в просак

При покупке подержанного автомобиля покупателю следует настаивать на официальной перерегистрации в сервисном центре МВД. Экспертная служба проверит транспортное средство по всем имеющимся базам. И это гарантия надежной покупки авто, ведь в случае обнаружения изменений в номерах кузова или двигателя автомобиль отправляют на штрафплощадку и передают дело в полицию, а новый владелец остается и без авто, и без денег.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«Год только начался, а в сервисных центрах МВД уже зафиксированы десятки случаев, когда первичный идентификационный номер кузова изменен кустарным методом. К сожалению, многие начинающие водители, а порой и профессионалы, периодически попадают в такую передрягу», — сообщили в МВД.

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В алгоритме перерегистрации автомобиля с одного владельца на другого обязательным шагом является экспертное исследование транспортного средства перед обращением в сервисный центр МВД.

Незаконное изменение идентификационного номера кузова лишает возможности идентифицировать его. Эксплуатация такого транспортного средства на территории Украины запрещена.

Напомним, с 14 декабря 2022 г. в сервисных центрах МВД действует новый алгоритм регистрации/перерегистрации транспортных средств. Теперь регистрация авто будет проходить быстрее.

«Раньше продавец и покупатель обращались в сервис-центр МВД, и долго проходили разные ступеньки, чтобы зарегистрировать или перерегистрировать автомобиль. Теперь есть возможность продавцу авто пройти сначала экспертное исследование в любом городе. Затем обратиться в любой сервис-центр МВД для регистрации транспортного средства, потратив до 30 мин. Это экспертное заключение действует 10 дней», — сообщила начальник управления коммуникации Главного сервисного центра МВД Екатерина Самитовская.

Пакет документов остался без изменений:

паспорт;

идентификационный код;

свидетельство регистрации транспортного средства.

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