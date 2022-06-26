Авто для самоубийц: почему россиянам на Lada запретили въезд в ЕС — Finance.ua

Авто для самоубийц: почему россиянам на Lada запретили въезд в ЕС Сегодня 19:46 — Технологии&Авто

В связи с санкциями западных стран автомобилестроительная компания из России «АвтоВАЗ» больше не может комплектовать машины важными деталями.

Как сообщили российским сайтам представители Росстандарта, новые Lada Granta не будут оборудованы целым рядом компонентов:

системой ЭРА-ГЛОНАСС (БЭГ);

блоком ABS;

подушками безопасности;

стеклоподъемниками.

Очевидно, что использование такого автомобиля угрожает жизни и здоровью водителя, поэтому водителей новых Lada Granta по праву можно назвать самоубийцами. В дополнение к перечисленным «комфортным условиям» россиян ждут и другие изменения.

Особые документы

Во-первых, покупатели Lada вынуждены подписать документы о том, что автомобиль им продали без БЭГ и они с этим соглашаются. Отсутствие блока предполагает, что в машине не работает кнопка SOS, индикация, синхронизация часовых поясов, громкоговоритель и микрофон. Устанавливать систему в автомобиль владелец должен будет сам.

Во-вторых, россияне также будут ставить подпись на документах о невыезде из страны. Исключение составляет только беларусь, с которой россия подписала двустороннее соглашение об эксплуатации опасных автомобилей. Владельцам машин будут выдавать электронные паспорта с отметкой об их изготовлении «с особенностями».

Все потому, что из-за низких стандартов безопасности авто, по закону, в цивилизованных странах на них нельзя ездить. Однако в ближайшее время надеются получить разрешения на въезд владельцам Lada Granta в Армению, Казахстан и Кыргызстан.

Справка Finance.ua:

в мае 2022 года рынок легковых автомобилей в России продолжил свободное падение, поскольку местное население покупает все меньше машин. По сравнению с апрелем покупали на 2% меньше авто, а с маем 2021 года — на 78%;

более половины (56,5%) от всех продаж составляли автомобили марок Lada, Kia, Hyundai, Renault, а также китайский Chery. Заметная тенденция к все большим объемам закупок товаров из Китая — это автомобили Haval, Geely, Nissan, Skoda, Toyota.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Сьогодні По материалам:

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