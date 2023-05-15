Авто для города с пробегом: наиболее популярны в Украине — Finance.ua

Авто для города с пробегом: наиболее популярны в Украине Сегодня 21:03 — Технологии&Авто

Авто для города с пробегом: наиболее популярны в Украине

Доля городских автомобилей В-класса по итогам первого квартала 2023 года достигла 17,6%. Этими автомобилями по европейской классификации считаются легковушки, длина кузова которых около 4 метров. Они занимают место между ультракомпактными автомобилями А-класса, вроде Smart или Daewoo Matiz, но немного меньше представителей следующего, С-класса, который также часто зовут «Гольф-классом».

Какие городские автомобили В-класса чаще всего покупают украинцы, какого они возраста и сколько стоят — рассказали аналитики auto.ria.com.

Легковики этого сегмента удобны для маневрирования в городском плотном трафике, их габариты позволяют сравнительно легко найти парковочное место, у них пусть небольшой, но все же багажник, и вполне достаточно места в салоне, особенно если эксплуатировать такой автомобиль на небольшие дистанции. А еще, как бонус — преимущественно эти автомобили довольно умеренно потребляют горючее.

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В эту подборку попали 15 легковых автомобилей В-класса, которых в течение первого квартала 2023 года (по информации из открытых данных ГСЦ МВД) было куплено больше всего. Чтобы упростить выборку, и не тащить в нее все, аналитики не включали морально устаревшую продукцию ВАЗ (и подобную), оставив только те марки, которые действительно достойны внимания (пусть даже для некоторых вариантов с обязательным добавлением фразы «как на свои деньги»).

Топ-15 легковушек В-класса, которые чаще всего покупают украинцы:

Daewoo Lanos (средняя цена таковых — $2700) Skoda Fabia ($5100)

Chevrolet Aveo ($4300)

Renault/Dacia Logan ($5400)

Ford Fiesta ($8400)

Hyundai Accent ($5100)

Volkswagen Polo ($6800)

Renault/Dacia Sandero ($4600)

Hyundai Getz ($4600)

Renault Clio ($5000)

Mercedes-Benz A-Class ($3700)

KIA Rio ($7700)

Mini Cooper ($13 000)

Nissan Note ($5500)

Opel Corsa ($4500)



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