Авто для города с пробегом: наиболее популярны в Украине — Finance.ua

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Авто для города с пробегом: наиболее популярны в Украине

Технологии&Авто
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Авто для города с пробегом: наиболее популярны в Украине
Авто для города с пробегом: наиболее популярны в Украине
Доля городских автомобилей В-класса по итогам первого квартала 2023 года достигла 17,6%. Этими автомобилями по европейской классификации считаются легковушки, длина кузова которых около 4 метров. Они занимают место между ультракомпактными автомобилями А-класса, вроде Smart или Daewoo Matiz, но немного меньше представителей следующего, С-класса, который также часто зовут «Гольф-классом».
Какие городские автомобили В-класса чаще всего покупают украинцы, какого они возраста и сколько стоят — рассказали аналитики auto.ria.com.
Легковики этого сегмента удобны для маневрирования в городском плотном трафике, их габариты позволяют сравнительно легко найти парковочное место, у них пусть небольшой, но все же багажник, и вполне достаточно места в салоне, особенно если эксплуатировать такой автомобиль на небольшие дистанции. А еще, как бонус — преимущественно эти автомобили довольно умеренно потребляют горючее.
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В эту подборку попали 15 легковых автомобилей В-класса, которых в течение первого квартала 2023 года (по информации из открытых данных ГСЦ МВД) было куплено больше всего. Чтобы упростить выборку, и не тащить в нее все, аналитики не включали морально устаревшую продукцию ВАЗ (и подобную), оставив только те марки, которые действительно достойны внимания (пусть даже для некоторых вариантов с обязательным добавлением фразы «как на свои деньги»).

Топ-15 легковушек В-класса, которые чаще всего покупают украинцы:

  1. Daewoo Lanos (средняя цена таковых — $2700)
  2. Skoda Fabia ($5100)
  3. Chevrolet Aveo ($4300)
  4. Renault/Dacia Logan ($5400)
  5. Ford Fiesta ($8400)
  6. Hyundai Accent ($5100)
  7. Volkswagen Polo ($6800)
  8. Renault/Dacia Sandero ($4600)
  9. Hyundai Getz ($4600)
  10. Renault Clio ($5000)
  11. Mercedes-Benz A-Class ($3700)
  12. KIA Rio ($7700)
  13. Mini Cooper ($13 000)
  14. Nissan Note ($5500)
  15. Opel Corsa ($4500)
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По материалам:
Finance.ua
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