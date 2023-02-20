Австрийский Raiffeisen перекрыл кислород российским банкам, но есть нюансы — Finance.ua

Австрийский Raiffeisen перекрыл кислород российским банкам, но есть нюансы
На фоне полномасштабного российского вторжения, австрийский Raiffeisen Bank ограничил валютные расчеты со всеми банками агрессора.
Как отметили в Raiffeisen, банк таким образом пытается снизить возможные риски, сообщает Frank Media.
Как говорится в сообщении, банки страны-агрессора получили индивидуальные указания по максимальному количеству платежей в долларах США и евро, которые Raiffeisen готов обработать.
«Ограничения соответствуют количеству платежей, которые эти банки обработали через RBI до начала военных действий», — ответили в банке.
Однако ограничение валютных расчетов не будет касаться пяти российских банков.
Какие банки остались в корреспондентской сети Raiffeisen, не уточняется.
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