Австрийские компании, несмотря на войну, продолжают работу в Украине — Finance.ua
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Австрийские компании, несмотря на войну, продолжают работу в Украине

Фондовый рынок
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Австрийские компании, несмотря на войну, продолжают работу в Украине
Австрийские компании, несмотря на войну, продолжают работу в Украине
Около 200 работающих в Украине австрийских компаний непосредственно пострадали от войны, но остаются в стране.
Об этом сообщает APA со ссылкой на соответствующий опрос Экономической палаты Австрии (WKÖ).
«Многие австрийские компании остаются преданными Украине. Они берут на себя ответственность за своих работников и оказывают важную поддержку стране в драматичной ситуации», — отметила заместитель генсекретаря WKÖ Марианна Кюнель.
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Согласно опросу, каждая вторая австрийская компания работает со сниженной мощностью, около 42% компаний работают в полную силу.
Австрийские компании работают в Украине во многих секторах, включая сельское хозяйство, производство специй, сельскохозяйственные технологии и машиностроение. Их инвестиции в Украину составили около 1,62 млрд евро.
Отмечается, что за первые 11 месяцев 2022 года австрийский экспорт в Украину упал на 18,7%. Кроме того, несмотря на войну, импорт из Украины, особенно руд и металлолома, вырос на 13,9%.
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Как отметила уполномоченная по вопросам экономики Габриеле Газельсбергер, в начале полномасштабной российской войны наблюдался значительный экономический спад. Некоторые австрийские компании перенесли свои склады запчастей на запад Украины и разместились там в индустриальных парках. По ее словам, среди компаний наблюдается высокий уровень солидарности и около 77% опрошенных WKÖ компаний ожидают, что количество работников останется неизменным. Каждая третья компания также организует гуманитарную помощь или принимает другие меры по оказанию поддержки, а 19% компаний предоставляют жилье за пределами Украины.
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Несмотря на то, что чуть более половины опрошенных компаний ожидают снижения общего оборота и ухудшения ситуации с заказами, около трех четвертей компаний достаточно оптимистично настроены относительно своей деятельности: они не ожидают изменений или ждут даже роста.
В частности, австрийский бизнес намерен принять участие в восстановлении Украины. Так, 15-16 февраля в Варшаве прошла выставка «Rebuild Ukraine», в которой приняли участие также около 40 австрийских компаний. Среди них были Frequentis, Innio Jenbacher, Strabag, Waagner-Biro и VA Tech Wabag.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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