Австрийская OMV отказалась от миллиардного проекта в Сибири — Finance.ua

Австрийская OMV отказалась от миллиардного проекта в Сибири

Сегодня 12:13 — Фондовый рынок

Австрийская нефтегазовая компания OMV отказалась от проекта по разработке двух участков ачимовских отложений Уренгойского месторождения в Западной Сибири.

Об этом сообщается на сайте компании.

«Сегодня Исполнительный совет OMV принял решение не продолжать переговоры с «Газпромом» о потенциальном приобретении доли в размере 24,98% в разработке фазы 4A/5A Ачимова на Уренгойском газоконденсатном месторождении и расторгнуть Основной договор купли-продажи от 3 октября в сообщении.

Во вторник также стало известно о банкротстве компании-оператора проекта газопровода «Северный поток-2», что также приведет к ощутимым последствиям для OMV. Как известно, австрийская компания, треть акций которой принадлежит государству, профинансировала в кредит этот газопровод на около 730 млн евро. Договорные отношения были со швейцарской компанией Nord Stream AG, которая является дочкой Газпрома и сейчас подала на банкротство.

Напомним, 3 октября 2018 «Газпром» и OMV подписали Основополагающее соглашение о продаже активов. Согласно документу, OMV приобретет 24,98% в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

В июне 2019 стало известно, что OMV приобретет у «Газпрома» за 905 млн евро (1,02 млрд долл. США) долю 24,98% в проекте по разработке двух участков ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

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