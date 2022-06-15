Австрия выделяет €28 миллиардов на борьбу с инфляцией — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Австрия выделяет €28 миллиардов на борьбу с инфляцией

Сегодня 11:13Мир
29
Австрия выделяет €28 миллиардов на борьбу с инфляциейАвстрия выделяет €28 миллиардов на борьбу с инфляцией
Правительство Австрии выделит к 2026 году 28 млрд евро на борьбу с ростом цен и на компенсации населению связанных с этим расходов.
Об этом на пресс-конференции заявил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер.
«Мы хотим обеспечить людям в Австрии безопасность в трудные времена. Поэтому мы создали еще один пакет помощи в размере 28 млрд евро. С помощью экстренных мер и структурных реформ налоговой системы граждане получат обратно деньги, которые у них отобрала инфляция», — сказал глава правительства.
Читайте также
По его словам, эта сумма рассчитана на период до 2026 года. В целом меры будут реализовываться в три этапа. На первом, летом этого года, помощь должна быть предоставлена тем, кто больше всего пострадал от инфляции — людям с низкими доходами. Осенью «уменьшение нагрузки» должно почувствовать уже большинство населения, а в начале 2023 года «структурное облегчение», как ожидается, приведет к заметному усилению покупательной способности австрийцы. Кроме того, отдельный пакет помощи разрабатывается для сельского хозяйства.
Среди запланированных шагов: 180 евро единовременной выплаты на ребенка (в августе), 300 евро для нуждающихся групп, таких как безработные и пенсионеры с минимальной пенсией (в сентябре), 500 евро для каждого (в октябре). Программа содержит также другие доплаты и меры по сокращению расходов населения.
Место для вашей рекламы
Дальнейшие меры направлены на разгрузку экономики, в частности компенсацию цен на электроэнергию, необлагаемые налогом бонусы работникам в размере 3 тыс. евро, прямые субсидии для энергоемких компаний и т.д.
Напомним, уровень инфляции в Австрии в мае достиг 8% в годовом исчислении, это самый высокий показатель с 1975 года.
По материалам: Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.