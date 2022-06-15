Австрия выделяет €28 миллиардов на борьбу с инфляцией — Finance.ua

Австрия выделяет €28 миллиардов на борьбу с инфляцией

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Австрия выделяет €28 миллиардов на борьбу с инфляцией

Правительство Австрии выделит к 2026 году 28 млрд евро на борьбу с ростом цен и на компенсации населению связанных с этим расходов.

Об этом на пресс-конференции заявил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Мы хотим обеспечить людям в Австрии безопасность в трудные времена. Поэтому мы создали еще один пакет помощи в размере 28 млрд евро. С помощью экстренных мер и структурных реформ налоговой системы граждане получат обратно деньги, которые у них отобрала инфляция», — сказал глава правительства.

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По его словам, эта сумма рассчитана на период до 2026 года. В целом меры будут реализовываться в три этапа. На первом, летом этого года, помощь должна быть предоставлена тем, кто больше всего пострадал от инфляции — людям с низкими доходами. Осенью «уменьшение нагрузки» должно почувствовать уже большинство населения, а в начале 2023 года «структурное облегчение», как ожидается, приведет к заметному усилению покупательной способности австрийцы. Кроме того, отдельный пакет помощи разрабатывается для сельского хозяйства.

Среди запланированных шагов: 180 евро единовременной выплаты на ребенка (в августе), 300 евро для нуждающихся групп, таких как безработные и пенсионеры с минимальной пенсией (в сентябре), 500 евро для каждого (в октябре). Программа содержит также другие доплаты и меры по сокращению расходов населения.

Дальнейшие меры направлены на разгрузку экономики, в частности компенсацию цен на электроэнергию, необлагаемые налогом бонусы работникам в размере 3 тыс. евро, прямые субсидии для энергоемких компаний и т.д.

Напомним, уровень инфляции в Австрии в мае достиг 8% в годовом исчислении, это самый высокий показатель с 1975 года.

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