Австрия упростила условия трудоустройства для украинских беженцев — Finance.ua

Австрия упростила условия трудоустройства для украинских беженцев Сегодня 11:45 — Личные финансы

Австрия упростила условия трудоустройства для украинских беженцев

Вынужденные переселенцы из Украины получат облегченный доступ к австрийскому рынку труда.

Соответствующее решение было принято в четверг Национальным советом Австрии.

Что меняется

«В будущем владельцы карты перемещенного лица смогут без разрешения устраиваться на любую работу в Австрии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, в частности, больше не будет необходима предварительная проверка заработной платы и условий труда, что требуется в случае украинских переселенцев.

Кроме того, парламент облегчил в двух сферах доступ к так называемой красно-бело-красной карте, по сути предоставляющей рабочую визу. Так, регулярные сезонные мигранты в будущем для ее получения должны будут подтвердить знание немецкого языка на уровне А1, а не А2. Для квалифицированных работников дефицитных профессий и основателей стартапов знание французского, испанского и боснийско-хорватско-сербского языков на уровне B1 также будет учитываться в каталоге с пятью баллами.

Сколько украинцев находится в Австрии

По состоянию на конец 2022 года в Австрии зарегистрировали около 91 тысячи беженцев из Украины, около 66 тысяч из них до сих пор находятся в Австрии.

Напомним, законодательство Австрии обязывает украинцев, находящихся в стране больше года, регистрировать собственные автомобили. В то же время есть способ избежать регистрации.

Украинцы могут претендовать на климатический бонус в Австрии. Соответствующую выплату могут получить все люди, имеющие основное место жительства в Австрии не менее шести месяцев в 2022 году. Это не зависит от возраста и гражданства.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.