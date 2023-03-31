Австрия упростила условия трудоустройства для украинских беженцев — Finance.ua
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Австрия упростила условия трудоустройства для украинских беженцев

Личные финансы
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Австрия упростила условия трудоустройства для украинских беженцев
Австрия упростила условия трудоустройства для украинских беженцев
Вынужденные переселенцы из Украины получат облегченный доступ к австрийскому рынку труда.
Соответствующее решение было принято в четверг Национальным советом Австрии.

Что меняется

«В будущем владельцы карты перемещенного лица смогут без разрешения устраиваться на любую работу в Австрии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, в частности, больше не будет необходима предварительная проверка заработной платы и условий труда, что требуется в случае украинских переселенцев.
Кроме того, парламент облегчил в двух сферах доступ к так называемой красно-бело-красной карте, по сути предоставляющей рабочую визу. Так, регулярные сезонные мигранты в будущем для ее получения должны будут подтвердить знание немецкого языка на уровне А1, а не А2. Для квалифицированных работников дефицитных профессий и основателей стартапов знание французского, испанского и боснийско-хорватско-сербского языков на уровне B1 также будет учитываться в каталоге с пятью баллами.

Сколько украинцев находится в Австрии

По состоянию на конец 2022 года в Австрии зарегистрировали около 91 тысячи беженцев из Украины, около 66 тысяч из них до сих пор находятся в Австрии.
Напомним, законодательство Австрии обязывает украинцев, находящихся в стране больше года, регистрировать собственные автомобили. В то же время есть способ избежать регистрации.
Украинцы могут претендовать на климатический бонус в Австрии. Соответствующую выплату могут получить все люди, имеющие основное место жительства в Австрии не менее шести месяцев в 2022 году. Это не зависит от возраста и гражданства.
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По материалам:
Укрінформ
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