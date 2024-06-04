Австрия приобрела современные автокраны для украинских энергетиков — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Австрия приобрела современные автокраны для украинских энергетиков

0
Кременчугский завод коммунальной техники «Альфатекс» на средства австрийских партнеров обеспечил украинских энергетиков современными автокранами XCMG.
Об этом сообщило в соцсети Х посольство Австрии в Украине, передает Укринформ.
«Запорожское предприятие получило новые автокраны XCMG от Кременчугского завода коммунальной техники „Альфатекс“. Новую спецтехнику кременчугский производитель предоставил украинским энергетикам на средства австрийских партнеров», — проинформировали в диппредставительстве.
Федеральное правительство Австрии выделит €5 миллионов в Фонд энергетической поддержки Украины с целью восстановления поврежденной российскими ударами украинской энергетической инфраструктуры. Средства поступят из бюджета Министерства по защите климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии. Они будут распределены через Энергетическое сообщество на закупку срочно необходимых запчастей, генераторов и ремонта линий электропередач в Украине.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.