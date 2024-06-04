Австрия приобрела современные автокраны для украинских энергетиков — Finance.ua

Австрия приобрела современные автокраны для украинских энергетиков
Кременчугский завод коммунальной техники «Альфатекс» на средства австрийских партнеров обеспечил украинских энергетиков современными автокранами XCMG.
Об этом сообщило в соцсети Х посольство Австрии в Украине, передает Укринформ.
«Запорожское предприятие получило новые автокраны XCMG от Кременчугского завода коммунальной техники „Альфатекс“. Новую спецтехнику кременчугский производитель предоставил украинским энергетикам на средства австрийских партнеров», — проинформировали в диппредставительстве.
Федеральное правительство Австрии выделит €5 миллионов в Фонд энергетической поддержки Украины с целью восстановления поврежденной российскими ударами украинской энергетической инфраструктуры. Средства поступят из бюджета Министерства по защите климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии. Они будут распределены через Энергетическое сообщество на закупку срочно необходимых запчастей, генераторов и ремонта линий электропередач в Украине.
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