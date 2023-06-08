Австрия предоставит МАГАТЭ 1 млн евро на поддержку ядерной безопасности в Украине — Finance.ua

Австрия предоставит МАГАТЭ 1 млн евро на поддержку ядерной безопасности в Украине Сегодня 12:41 — Казна и Политика

Австрия предоставит МАГАТЭ 1 млн евро на поддержку ядерной безопасности в Украине

Правительство Австрии предоставит Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) один миллион евро на поддержку деятельности по ядерной безопасности в Украине.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Австрии.

Там отмечают, что с начала жестокой захватнической войны россии против Украины безопасность Запорожской АЭС — крупнейшего ядерного объекта Европы — вызывает серьезную обеспокоенность. Безрассудные и незаконные действия россии вблизи АЭС ставят под угрозу ядерную безопасность и, таким образом, представляют реальную угрозу для Европы.

В ведомстве напоминают, что в марте 2022 года стартовала программа сотрудничества между Украиной и базирующимся в Вене Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), в рамках которой было проведено несколько миссий по ядерной безопасности.

В январе 2023 года МАГАТЭ смогло установить постоянное присутствие на Запорожской АЭС, а в феврале 2023 года это присутствие было распространено на другие три АЭС в Украине и Чернобыле.

Поэтому, как штаб-квартира МАГАТЭ, Австрия поддержит важную работу в Украине взносом в 1 млн евро, половину которого профинансируют Министерство иностранных дел и Министерство защиты климата.

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«русская рулетка с безопасностью украинских АЭС наконец должна закончиться. Австрия всегда была инициатором международных усилий по ядерной безопасности. Независимая и беспристрастная работа МАГАТЭ на месте и присутствие на атомных электростанциях является одновременно системой раннего предупреждения и страхованием жизни. Нападение на Каховскую дамбу и возможное влияние на снабжение охлаждающей водой на Запорожской атомной электростанции демонстрируют важность этой миссии», — заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

«Атомные электростанции в зонах боевых действий всегда представляют особую опасность. Работа МАГАТЭ нужна для обеспечения безопасной эксплуатации и необходимого мониторинга. Это именно то, что мы хотим поддержать. Благодаря нашему вкладу мы берем на себя ответственность за то, чтобы эта сложная задача была выполнена качественно», — добавляет министр защиты окружающей среды Австрии Леонор Гевеслер.

Выделенные средства будут направлены на развертывание и работу группы МАГАТЭ, которая находится на ротационной основе на всех украинских ядерных объектах, в том числе на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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