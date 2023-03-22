МАГАТЭ заявило об угрозе отключения ЗАЭС от последней резервной линии электропередачи — Finance.ua

МАГАТЭ заявило об угрозе отключения ЗАЭС от последней резервной линии электропередачи Сегодня 16:35 — Энергетика

В Международном агентстве по атомной энергии получили информацию о вероятности отключения Запорожской АЭС от последней резервной линии электропередачи 750 кВ. Так что станция снова может перейти на питание от генераторов.

Об этом сообщает МАГАТЭ

Как напомнил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, последняя резервная линия электропередачи 330 кВ на Запорожской АЭС повреждена с 1 марта.

«Она остается отключенной и находится на ремонте, что еще раз подчеркивает хрупкость ядерной безопасности и безопасности на крупнейшей атомной электростанции Европы», — заявил Гросси.

При этом он отметил, что в течение трех недель ЗАЭС получала электроэнергию только от одной основной внешней линии электропередачи 750 кВ.

«Станции необходимо внешнее электроснабжение для выполнения основных функций ядерной безопасности. Без резервной линии любое повреждение линии 750 кВ приведет к полной потере электростанции за пределами площадки», — объясняет Гросси.

Он рассказал, что обновление линии было запланировано на 5, 10, а затем и 13 марта, но этого так и не достигли. Последняя дата повторного подключения намечена на 23 марта.

«Подключение к линии 750 кВ может быть отключено на неизвестный период времени для проведения технического обслуживания/ремонта на линии. Пока нет информации о том, может ли это произойти, когда это произойдет, и как долго. диспетчером украинских электросетей и станцией», — отмечает Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ предупредил, что ядерная безопасность на ЗАЭС остается в критическом состоянии.

«Если это отключение от основной линии электропередачи и ремонтные работы будут выполняться, когда линия 330 кВ недоступна, это повлечет потерю электроэнергии и сделает станцию зависимой от дизель-генераторов — ее последней линии защиты уже в седьмой раз», — подытожил Гросси.

Напомним, что 9 марта Запорожская атомная электростанция из-за российских обстрелов была полностью обесточена.

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