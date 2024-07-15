Австрия поддержала Украину через Европейский фонд мира на €153 миллиона — Finance.ua
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Австрия поддержала Украину через Европейский фонд мира на €153 миллиона

Казна и Политика
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Нейтральная Австрия в 2023 году уплатила около 153,5 млн евро в Европейский фонд мира, через который Украине было выделено в общей сложности 5,5 млрд евро.
Австрийский вклад тратился на меры поддержки, не связанные с поставкой в ​​Украину оружия и боеприпасов.
Как передает собственный корреспондент Укринформа, об этом говорится в представленном в Национальном совете Австрии докладе министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга о Рабочей программе ЕС на 2024 год.
«Австрия будет и дальше воздерживаться от решений по поставкам оружия и боеприпасов в рамках Европейского фонда мира (EFF). Доля Австрии в общем объеме 5,5 млрд евро, выделенных Украине по программе EFF, на сегодняшний день составляет около 153,5 млн евро, что соответствует годовому взносу в EFF на уровне 2,79% на 2023 год», — говорится в документе.
Отмечается, что на 2024 год взнос Австрии в Европейский фонд мира был установлен на уровне 2,87%.
Также отмечается, что Австрия поддерживает Миссию ЕС по оказанию помощи Украине (EUMAM) «в свете своей неограниченной солидарности с Украиной и как вклад в европейскую безопасность» и принимает участие в расходах миссии, «но сама не тренирует ни одного украинского военнослужащего».
Также Австрия принимает участие в гражданской помощи ЕС и вносит важный вклад в поддержку украинского населения и особенно пострадавших соседних стран. «Это также касается 69 тыс. перемещенных лиц из Украины, которые нашли защиту в Австрии и до сих пор живут здесь. На сегодняшний день Украине и соседним странам было предоставлено более 206 млн евро государственной финансовой и гуманитарной помощи», — отмечается в документе.
Кроме того, Австрия поддержала все пакеты санкций ЕС против россии, введенные после начала войны против Украины. В стране считают, что «для их имплементации необходимо стратегическое терпение», а также нужно закрыть все лазейки для их обхода. В то же время Австрия продолжает выступать против газового эмбарго и за санкции в российском гражданском ядерном секторе.
По материалам:
Укрінформ
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