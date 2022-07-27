Австрия изъяла у «Газпрома» газохранилище Гайдах — Finance.ua

Австрия изъяла у «Газпрома» газохранилище Гайдах Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Австрия изъяла у российского «Газпрома» газохранилище Гайдах и передала право на его использование местной компании RAG Austria AG.

Наполнение этого газохранилища должно начаться 1 августа, пишет Kronen Zeitung

По словам министра энергетики Леоноры Гевсслер, этот шаг должен помочь Австрии достичь целевых показателей запасов газа на осень.

Отмечается, что находящееся неподалеку от Зальцбурга подземное хранилище газа Гайдах отобрали у российского «Газпрома» по правилу «используй или потеряешь». Согласно решению правительства, все хранилища газа в Австрии должны использоваться. Если они не наполняются систематически, право на хранение газа в них может быть передано другим компаниям.

УНІАН По материалам:

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