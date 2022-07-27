Австрия изъяла у «Газпрома» газохранилище Гайдах — Finance.ua
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Австрия изъяла у «Газпрома» газохранилище Гайдах

Фондовый рынок
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Австрия изъяла у российского «Газпрома» газохранилище Гайдах и передала право на его использование местной компании RAG Austria AG.
Наполнение этого газохранилища должно начаться 1 августа, пишет Kronen Zeitung.
По словам министра энергетики Леоноры Гевсслер, этот шаг должен помочь Австрии достичь целевых показателей запасов газа на осень.
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Отмечается, что находящееся неподалеку от Зальцбурга подземное хранилище газа Гайдах отобрали у российского «Газпрома» по правилу «используй или потеряешь». Согласно решению правительства, все хранилища газа в Австрии должны использоваться. Если они не наполняются систематически, право на хранение газа в них может быть передано другим компаниям.
По материалам:
УНІАН
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