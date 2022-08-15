Австралийский суд обязал Google выплатить $43 млн за обман пользователей — Finance.ua

Австралийский суд обязал Google выплатить $43 млн за обман пользователей Сегодня 03:13 — Фондовый рынок

Австралийский суд обязал Google выплатить $43 млн за обман пользователей

Федеральный суд Австралии обязал подразделение Google Alphabet Inc. выплатить штраф в размере $42,7 млн за ввод пользователей в заблуждение при сборе их личных данных о местонахождении.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на австралийскую службу по контролю соблюдения конкуренции.

Суд установил, что Google вводила в заблуждение некоторых клиентов о личных данных о местонахождении, собранных с помощью их мобильных устройств Android в период с января 2017 года по декабрь 2018 года.

Google заставила пользователей поверить, что настройки истории расположения на их телефонах Android были единственным способом сбора данных о местонахождении, когда функция мониторинга вебактивности и активности приложений также позволяла собирать и хранить локальные данные.

В октябре 2019 года наблюдательный орган, по оценкам которого пострадали 1,3 млн пользователей аккаунтов Google в Австралии, начал судебное разбирательство против компании и ее местного подразделения.

За последний год гигант поисковых систем уже был вовлечен в судебный процесс в Австралии, поскольку правительство приняло закон, согласно которому Google и Meta Platforms (владелец Facebook) должны платить медиакомпаниям за контент на их платформах.

Правительства многих стран разрабатывают меры по уменьшению монопольной власти крупных технологических компаний. Европейский Союз разработал проект закона о цифровых услугах. Этим документом ЕС хочет запретить таким компаниям, как Amazon и Google, использовать собранные данные для собственной коммерческой деятельности, если они не доступны другим пользователям, которые ведут такую же коммерческую деятельность. Также документ будет запрещать техгигантам устанавливать свои приложения на смартфоны, ноутбуки и сервисы на устройствах других компаний на эксклюзивных правах.

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