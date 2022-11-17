Австралийский миллиардер вложит полмиллиарда долларов в один из фондов Black Rock для восстановления Украины — Finance.ua
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Австралийский миллиардер вложит полмиллиарда долларов в один из фондов Black Rock для восстановления Украины

Казна и Политика
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Австралийский миллиардер Эндрю Форрест вложит 500 миллионов долларов в один из инвестиционных фондов, нацеленный на зеленую энергетику, который сейчас формирует Black Rock для восстановления Украины.
Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма на Киевском международном экономическом форуме.
Он рассказал, что сейчас должны быть первые якоря, которые вложат первые сотни миллионов долларов и своими реальными действиями покажут, что они верят в Украину.
«Есть австралийский мультимиллиардер, второй по богатству человек в Австралии Эндрю Форрест, основатель компании Fortescue, одной из крупнейших горнодобывающих компаний в мире, один из крупнейших инвесторов в водородные технологии, публично обязался инвестировать первые $500 млн в один из готовящихся сейчас фондов. Black Rock», — добавил Шурма.
По его словам, размер фонда пока сложно определить, но он оценивается от 25 млрд долл. до 100 млрд долл.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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