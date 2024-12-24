Австралийская авиакомпания выплатит $76 млн компенсаций уволенным работникам — Finance.ua

Австралийская авиакомпания выплатит $76 млн компенсаций уволенным работникам
Австралийская авиакомпания Qantas Airways достигла соглашения с профсоюзом о компенсации в размере $76,2 миллиона работникам, незаконно уволенным в 2020 году во избежание забастовок.
Об этом пишет Reuters.
Авиакомпания выплатит деньги бывшим работникам через компенсационный фонд, созданный в начале 2025 года.
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Перевозчик добавил, что окончательная сумма будет состоять из таких факторов как компенсация профсоюзу TWU и расходы, понесенные на распределение денег между отдельными лицами.
Федеральный суд проведет отдельное слушание позже, чтобы определить, будет ли Qantas наказана за увольнение работников.
В 2020 году бывший гендиректор Qantas Алан Джойс уволил 1 700 сотрудников, чтобы предотвратить забастовки.
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