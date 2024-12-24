Австралийская авиакомпания выплатит $76 млн компенсаций уволенным работникам — Finance.ua

Австралийская авиакомпания выплатит $76 млн компенсаций уволенным работникам Сегодня 01:24 — Фондовый рынок

Австралийская авиакомпания выплатит $76 млн компенсаций уволенным работникам

Австралийская авиакомпания Qantas Airways достигла соглашения с профсоюзом о компенсации в размере $76,2 миллиона работникам, незаконно уволенным в 2020 году во избежание забастовок.

Об этом пишет Reuters.

Авиакомпания выплатит деньги бывшим работникам через компенсационный фонд, созданный в начале 2025 года.

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Перевозчик добавил, что окончательная сумма будет состоять из таких факторов как компенсация профсоюзу TWU и расходы, понесенные на распределение денег между отдельными лицами.

Федеральный суд проведет отдельное слушание позже, чтобы определить, будет ли Qantas наказана за увольнение работников.

В 2020 году бывший гендиректор Qantas Алан Джойс уволил 1 700 сотрудников, чтобы предотвратить забастовки.

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